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第25屆文薈獎頒獎 實踐文化平權展現生命多元風景

中央社／ 台北12日電

由國立彰化生活美學館主辦，「第25屆文薈獎—全國身心障礙者文藝獎」今日舉行頒獎典禮。文化部次長徐宜君致詞時表示，實踐文化平權，展現生命多元風景，文薈獎是重要平台。

徐宜君表示，文薈獎一直希望提供身心障礙者一個透過文字、圖像表達自我以及與世界對話的創作平台，文化平權不僅要讓所有人平等參與文化，更希望讓大家都可以有創作、表達與欣賞藝文的機會，尤其要讓不同聲音、觀點，可以被聽見及理解，「這也是文薈獎存在最重要的意義」。

第25屆文薈獎徵件分為文學類、圖畫書類及心情故事類3類別，其中文學類及圖畫書類分為國小、國中、高中職組及大專社會組，涵蓋各年齡層的身心障礙創作者；主題由參賽者自訂，讓創作者得以自由選擇關注的議題。今年共有來自全國300餘件投稿作品，58件得獎作品脫穎而出。

其中圖畫書類大專社會組由李妘巧「一樣不一樣」獲得第一名，作品傳達「與他人不同，並不是一件孤獨或奇怪的事」。當世界強迫人們用統一的標準去衡量事物時，人們應保有「童心」。作品最後呈現不同造型的小怪獸與人類在星空中攜手共舞，傳遞出強大的多元平等與包容、多樣性，才是地球最美的風景。

文學類高中職組第一名李丞樺的「重置－人生」，讓人們了解人生真正的重置，不是回到沒有挫折的起點，而是在認清限制之後，仍然擁有重新選擇與創造未來的勇氣。更多得獎作品資訊請上文薈獎官網https://enableprize.chcsec.gov.tw查詢。

文化部 彰化

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