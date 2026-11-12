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公私立機構博物館從業人員 赴捷克取經技術治理

中央社／ 台北12日電
財團法人台灣博物館文教基金會與台博館辦理「主題式國際博物館專業提升訓練計畫」，帶領15名台灣公私立博物館及機構人員前往捷克，參觀「國家技術博物館」（NTM）典藏修復。圖／財團法人台灣博物館文教基金會提供（中央社）
財團法人台灣博物館文教基金會與台博館辦理「主題式國際博物館專業提升訓練計畫」，帶領15名台灣公私立博物館及機構人員前往捷克，參觀「國家技術博物館」（NTM）典藏修復。圖／財團法人台灣博物館文教基金會提供（中央社）

台博文教基金會與台博館合作，集結台灣15名公私立博物館及藝術典藏機構人員前往捷克培訓，取經技術治理，成果發表會將在14日舉行，廣邀民眾參與。

財團法人台灣博物館文教基金會今天發布新聞稿表示，「主題式國際博物館專業提升訓練計畫」為期8天，日前圓滿完成。計畫以建立具特色的跨機構人才培育模式為目標，透過國際深度對話與跨館交流，增進典藏治理、科學檢測與專案管理等專業能力。

參與訓練計畫的15家服務單位，包含國立故宮博物院、中央研究院民族學研究所博物館、國史館台灣文獻館、國家鐵道博物館籌備處、國家電影及視聽文化中心、國立科學工藝博物館、國立自然科學博物館（921地震教育園區）與客家委員會客家文化發展中心。

地方公立單位則包含桃園市立大溪木藝生態博物館、宜蘭縣立蘭陽博物館及屏東縣典藏中心；民間與私人單位則有長虹教育基金會、陳永興水牛築夢文教協會、台灣古厝再生協會以及薪傳文物修護工作室，促進公私立館所間的深層交流。

培訓地點選定捷克布拉格國家技術博物館（NTM）與普拉西建築文化資產中心（Plasy）。除深入了解法定藏品身分證制度、文化部中央登錄系統，也系統性剖析學術策展人與展覽統籌之權責分工；並走入修復工坊與化學實驗室，借鏡2002世紀大洪災之「-20°C急速冷凍」與真空夾層乾燥搶救技術。

學員於課後心得中表示，將借鏡捷克技術館的制度化分工與極限搶救經驗，在各自館舍重檢災害防救流程、推動典藏標籤標準化，並轉化教育推廣思維。

台博文教基金會表示，成果發表會將邀請參與計畫的學員，14日在國立台灣博物館鐵道部園區分享在捷克的學習經驗、實務觀察與專業反思，歡迎博物館、文化資產相關從業人員及對相關議題有興趣的民眾踴躍參與。

捷克 博物館 國立故宮博物院 文化部

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