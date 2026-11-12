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選校長求職資訊揭露…教育部推「高為元條款」大學憂國外人才恐退卻

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院教育文化委員會上午審查國立大學與附設醫院作業基金。教育部長鄭英耀（中）表示，校長候選人曾參與哪些學校、相關規劃，實質揭露是遴選過程中必須具備的承諾。記者鄭超文／攝影
立法院教育文化委員會上午審查國立大學與附設醫院作業基金。教育部長鄭英耀（中）表示，校長候選人曾參與哪些學校、相關規劃，實質揭露是遴選過程中必須具備的承諾。記者鄭超文／攝影

針對日前國立清華大學校長高為元續任三天後，赴美國參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長決選，引發誠信質疑，教育部修訂相關遴選辦法，屆時校長遴選過程到候選人實際當選、就任前，所有資訊均需揭露。但大學校長則對此表示疑慮，認為對海外學者而言，求職資訊多保密，硬性要求揭露恐導致海外人才退卻。

針對高為元赴美選校長一案，日前立委吳思瑤痛批，此舉如同「已經下聘，卻還跑去相親」，要求教育部修正國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法，如落實申報揭露、簽署誠信承諾。

對此，教育部長鄭英耀指出，校長候選人曾參與哪些學校、相關規劃，實質揭露是遴選過程中必須具備的承諾。也讓學校師生、校長遴選委員能充分了解候選人意向，就任校長前也需簽署切結揭露相關資訊。

台大校長陳文章表示，國外的大學尋找校內主管、校長時，很多是董事會委託獵人頭公司尋人，初步檢視資歷合格後，再請當事人來董事會面試，基本上都是保密事宜，不會公告周知。

陳文章指出，很多學者在世界其他地方應徵工作，其實不會想讓外界知道，如果都要其公告周知，「他可能就不願意來了。」建議若當事人有意願，可以向校長遴選委員會揭露即可；若要全面對師生揭露，反而有疑慮，也應該更謹慎。

陽明交大校長林奇宏也說，要做的話，其實現行機制就能執行，如於校長遴選會議中，由遴選委員直接向候選人提問、做成紀錄；校長遴選也有公開的治校說明會，師生也能提問，要求校長候選人揭露並交代。

林奇宏談到，國內一直說要廣納海內外人才，但如國內校長的財產申報其實已經嚇跑一堆人，制式化入規定，可能導致海外人才因此退卻，認為直接修改辦法「不太有必要」。

成大校長沈孟儒指出，大學校長是種榮譽，不太像是單純的「找工作」反而比較像是志業，也確實不好三心二意。倒是平常心看待，其實大可揭露，就讓選舉權人自行判斷。

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