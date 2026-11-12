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「統統」根本不是錯字！一票人看傻以為寫錯 教育部辭典揭讀音差很大

聯合新聞網／ 綜合報導
除了通通與統統外，內行網友也點出像是「越、愈」與「滿、蠻」也是最常讓人猶豫的雙胞胎用字。 圖／AI生成
除了通通與統統外，內行網友也點出像是「越、愈」與「滿、蠻」也是最常讓人猶豫的雙胞胎用字。 圖／AI生成

日常生活中形容「全部」時，你習慣打「通通」還是「統統」？近日有民眾在社群平台Threads發文提問，好奇這兩個詞彙的讀音是否都念一聲「ㄊㄨㄥ」，以及為何會同時存在兩種截然不同的寫法，貼文曝光後意外引發諸多討論。

「通通」還是「統統」才正確？

支持通通派的網友紛紛留言表示，從小到大在課本與日常對話中幾乎都只看到通通，第一次看到有人打出統統時相當震驚，直言「一直以為統統是打字選字選錯」、「學校老師都教通通吧，另一個根本沒看過」。

不過，力挺統統派的網友也跳出來反駁，指出統統其實才是比較正式的書面用語，並分析大眾之所以更常說通通，是因為兩個字都念一聲，比起三聲在發音上更省力順口，久而久之便在口語中成為主流。

教育部辭典揭曉正解

究竟哪一種寫法才符合規範？實際查詢教育部《國語辭典簡編本》與《重編國語辭典修訂本》可以發現，「通通」與「統統」皆為正確用字，兩者語意完全相同，皆指「全部、所有的、悉數」，唯一的差別在於讀音與使用習慣。

通通讀音為一聲的「ㄊㄨㄥ ㄊㄨㄥ」，釋義為全部、所有的，較常出現於現代口語對話與輕鬆文章中；統統 讀音為三聲的「ㄊㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ」，釋義同樣為全部、完全，屬於由來已久的書面語，早在晚清小說《負曝閑談》中便曾出現「說是統統知道了」的用法。

網推這幾組字也超常搞混

除了通通與統統的聲調外，亦有網友分享其他常見的「口語與書寫雙胞胎」，認為台灣人在日常打字與公文書寫上，本來就會自然分流。

「越」與「愈」兩者皆有更加之意，口語聊天常說越來越好，但公文書信與新聞報導則多習慣寫作愈來愈好；「滿」與「蠻」 形容程度「很、挺」時，不少人習慣寫滿厲害、蠻可怕，兩者在現代漢語中同樣都能互通。

此外，像是只要（ㄓˇㄧㄠˋ） 以及祇要（ㄓˇ ㄧㄠˋ / ㄑㄧˊ ㄧㄠˋ），皆指「僅須、唯有」，早期出版物與公文常用祇要，現代多寫只要，然而在《教育部重編國語辭典修訂本》已查無祇要字彙。

但若在《教育部重編國語辭典修訂本》輸入「祇是」，意思是指「但是、只是」，讀音為（ㄓˇㄕˋ），最早出現於唐．李商隱〈錦瑟〉詩：「此情可待成追憶，祇是當時已惘然」。至於若在《重編國語辭典修訂本》查詢祇要，僅會跳出「只要」的結果，讀音也只有「ㄓˇ ㄧㄠˋ」。

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