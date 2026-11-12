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非營利教保員起薪擬漲21％ 幼教團體呼籲準公共、私幼也要有留才配套

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
中華幼兒教育協會、中華民國幼教聯合總會及中華民國兒童教保聯合總會今天召開記者會呼籲準公共與一般私幼也需要留才配套。記者董俞佳／攝影
中華幼兒教育協會、中華民國幼教聯合總會及中華民國兒童教保聯合總會今天召開記者會呼籲準公共與一般私幼也需要留才配套。記者董俞佳／攝影

教育部預告修正《非營利幼兒園實施辦法》，擬將非營利幼兒園學士級教保員月起薪從4萬306元提高至4萬8800元，由政府補助每月增加8494元，調幅約21％。幼教團體今在立法院召開記者會，表示支持改善教保人員待遇，但憂心準公共及一般私立幼兒園若無力跟進，薪資差距擴大將加速人員流動，影響幼兒照顧品質，呼籲教育部同步提出留才配套。

中華幼兒教育協會、中華民國幼教聯合總會及中華民國兒童教保聯合總會指出，各類幼兒園都在同一個人才市場招募教保人員。少子化衝擊招生，房租、人事及勞健保等成本又持續增加，部分園所即使想加薪留人，也未必有足夠財源。

幼教聯合總會長葉若蕎表示，老師離職，孩子就得重新和新老師建立信任，園所也要重新安排班級的照顧與教學。她說，家長在意的是孩子能否繼續由熟悉的老師照顧，以及家庭能否獲得更多育兒支持。若政府的留才配套沒跟上，恐怕「老師留不住，園所撐不住，最後連家長也負擔不起」。

桃園市幼兒福利協會理事長黃聰霖表示，待遇差距可能讓其他教保人員感到相對剝奪，降低留在原園所的意願，最後也會影響孩子與家長。他進一步指出，這次教育部草案擬調薪的人員中，非營利幼兒園教保服務人員2400名、公幼教保員約6000多名，加總共約9000人，在全國6萬4000名教保服務人員中，約占全體14％，呼籲教育部說明政策如何形成、為何選定這些對象優先調薪。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，本次共提出三項訴求，包括應建立跨體系的專業加給、留任獎勵及薪資支持機制，讓準公共幼兒園同步調薪，並檢討收費上限及合作條件。他們也要求檢討一般私幼的學雜費調整審查機制、提高育兒補助，以及儘速公布補助方式與實施時程，讓園所能提早規畫人事支出。

至於調薪財源，團體提出，由政府提供準公共及一般私幼教保人員薪資補助，協助園所加薪留才，維持家長現有負擔。若政府補助不足，團體則建議建立透明的收費調整機制，讓園所得依實際成本合理調整收費，同時提高家長補助，減輕家庭負擔。

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