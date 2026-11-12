非營利教保員起薪擬漲21％ 幼教團體呼籲準公共、私幼也要有留才配套

教育部預告修正《非營利幼兒園實施辦法》，擬將非營利幼兒園學士級教保員月起薪從4萬306元提高至4萬8800元，由政府補助每月增加8494元，調幅約21％。幼教團體今在立法院召開記者會，表示支持改善教保人員待遇，但憂心準公共及一般私立幼兒園若無力跟進，薪資差距擴大將加速人員流動，影響幼兒照顧品質，呼籲教育部同步提出留才配套。

中華幼兒教育協會、中華民國幼教聯合總會及中華民國兒童教保聯合總會指出，各類幼兒園都在同一個人才市場招募教保人員。少子化衝擊招生，房租、人事及勞健保等成本又持續增加，部分園所即使想加薪留人，也未必有足夠財源。

幼教聯合總會長葉若蕎表示，老師離職，孩子就得重新和新老師建立信任，園所也要重新安排班級的照顧與教學。她說，家長在意的是孩子能否繼續由熟悉的老師照顧，以及家庭能否獲得更多育兒支持。若政府的留才配套沒跟上，恐怕「老師留不住，園所撐不住，最後連家長也負擔不起」。

桃園市幼兒福利協會理事長黃聰霖表示，待遇差距可能讓其他教保人員感到相對剝奪，降低留在原園所的意願，最後也會影響孩子與家長。他進一步指出，這次教育部草案擬調薪的人員中，非營利幼兒園教保服務人員2400名、公幼教保員約6000多名，加總共約9000人，在全國6萬4000名教保服務人員中，約占全體14％，呼籲教育部說明政策如何形成、為何選定這些對象優先調薪。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，本次共提出三項訴求，包括應建立跨體系的專業加給、留任獎勵及薪資支持機制，讓準公共幼兒園同步調薪，並檢討收費上限及合作條件。他們也要求檢討一般私幼的學雜費調整審查機制、提高育兒補助，以及儘速公布補助方式與實施時程，讓園所能提早規畫人事支出。

至於調薪財源，團體提出，由政府提供準公共及一般私幼教保人員薪資補助，協助園所加薪留才，維持家長現有負擔。若政府補助不足，團體則建議建立透明的收費調整機制，讓園所得依實際成本合理調整收費，同時提高家長補助，減輕家庭負擔。