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情緒行為指引挨批「標籤化」特教生 教育部承諾修正

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院教育文化委員會上午審查國立大學與附設醫院作業基金。教育部長鄭英耀表示，近年教育現場推行普特融合，挑戰也因此提升，但起心動念絕對不是要標籤化特教生。記者鄭超文／攝影
立法院教育文化委員會上午審查國立大學與附設醫院作業基金。教育部長鄭英耀表示，近年教育現場推行普特融合，挑戰也因此提升，但起心動念絕對不是要標籤化特教生。記者鄭超文／攝影

今天立法院教育文化委員會審議國立大學與附設醫院作業基金。立委陳培瑜指出，教育部近日頒布「特殊教育學生情緒行為問題教學現場處遇參考指引」，但隨即收到特教教師、家長抗議，認為指引是「標籤化」特教生，要求撤回。教育部則承諾，會再研議修正。

陳培瑜說，教育部近期發布3項指引，其中「特殊教育學生情緒行為問題教學現場處遇參考指引」一項，但家長、教師得之後隨即爆炸，在於教育現場會攻擊人、會情緒失控的不是只有特教生，教育部如今為了處理現場的攻擊狀況，卻標籤化特教生，「難道普通生不會發生攻擊事件？」

陳培瑜也說，指引也建議須建立演練機制，教學現場需自己分配演練角色，以熟悉突發現場可能的狀況，但老師的角色容易引發討論，不認為教師在現場適合發動相關演練；再者，停留在指引層級，仍未考量、討論到教師的權利義務，若學校因此不願意依此建立配套，屆時責任可能又是回到第一線來扛。

陳培瑜表示，要求教育部先撤回指引，除非教育部要推出「一般生」的情緒行為問題教學現場處遇參考指引，否則該紙指引就是標籤化。

教育部長鄭英耀對此表示，該指引是與特教、輔導老師共同討論後擬定，在於近年教育現場推行普特融合，挑戰也因此提升，但起心動念絕對不是要標籤化特教生。教育部會再研議，初衷還是希望協助老師與學生。

立委郭昱晴也說，「難道情緒失控只有特教生會發生嗎？」普通學生也可能面臨同儕認同、家庭教育等困擾，因此出現相關情緒問題，因此不是只有特教生，擔心指引提早標籤化學生，要求教育部深刻檢討、調整。

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