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影／非營利幼兒園擬調薪21% 幼教團體提五大訴求
教育部預告修正《非營利幼兒園實施辦法》，擬將學士級教保員月起薪由40,306元調高至48,800元，調幅約21%。中華幼兒教育協會、中華民國幼教聯合總會及中華民國兒童教保聯合總會上午在立法院舉行聯合記者會。
出席團體肯定改善待遇立意，但擔憂缺乏同步配套恐引發準公共及私幼師資流失潮，並將成本轉嫁家長。現場提出五大訴求，呼籲教師待遇公平化、準公共補助合理化、私幼收費彈性化、家長補助合理化及盡速公布配套時程。
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