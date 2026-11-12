影／非營利幼兒園擬調薪21% 幼教團體提五大訴求

基隆市某幼兒園有幼生家長指控，幼生在家有對親阿姨不當肢體行為，經調閱監視器發現一名教保員在午休時拿著手機跟孩子躲在棉被「動來動去」，疑看不當影片導致孩子行為偏差。市府今天說明，經專家學者等組成委員會調查結果全案不成立，但教保員與幼生共蓋棉被的照顧方式，欠缺適當專業界線，有違教保專業，要求檢討改善。

2026-11-12 11:46