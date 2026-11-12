AI資安攻擊升溫 教部籲各校循「資訊最小化」原則

近期台灣發生多起資安事件，數位發展部調查多數與AI攻擊有關，呼籲各界強化保護措施。教育部今天表示，已向各校宣導循「資訊最小化」原則，並加強資訊加密，提升資安意識。

數發部11日舉行記者會，部長林宜敬指出，近期已接獲10多家企業通報受害，這一波攻擊主要是利用人工智慧（AI）工具，依據不同漏洞產生不同攻擊手法。攻擊目標集中在取得個資，再轉賣給詐騙集團。

各級學校校務行政軟體，都可能涉及師生、家長的個資。教育部資訊及科技教育司長葉家宏今天告訴中央社記者，教育部持續監控台灣學術網路、資安平台，並與各校分享情資。目前掌握，除了部分學校自行採購的校務行政系統遭攻擊，公版的系統暫沒有被入侵的狀況。

葉家宏表示，如果學校出現「資安事件」，可以馬上通報學術網路危機處理中心，教育部將成立小組協助和調查，必要時也會由外部專家和資源介入。

葉家宏並強調，教育部一直配合數發部的「資訊最小化」原則，持續向各級學校宣導，不必要的資訊就不要上傳，減少被攻擊的機會。如果是必要的資料，則要設好加密權限。

近來許多攻擊事件與AI有關，葉家宏舉例，學校如果使用生成式AI，對外有資訊的交換，就有可能產生資安疑慮。目前學校建置的AI行政系統，多數會採「地端」的方式處理（指資料庫、系統軟體等架設在學校伺服器內，而非存在雲端），會持續加強和提升師生、資安管理人員的資安意識。