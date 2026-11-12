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幼兒園女師被控與幼生「蓋棉被」看不雅片 調查結果出爐

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
幼兒園女師被控與幼生「蓋棉被」看不雅片，市府今天說明 調查結果不違法，但有違教保專業。記者游明煌／攝影
幼兒園女師被控與幼生「蓋棉被」看不雅片，市府今天說明 調查結果不違法，但有違教保專業。記者游明煌／攝影

基隆市某幼兒園有幼生家長指控，幼生在家有對親阿姨不當肢體行為，經調閱監視器發現一名教保員在午休時拿著手機跟孩子躲在棉被「動來動去」，疑看不當影片導致孩子行為偏差。市府今天說明，經專家學者等組成委員會調查結果全案不成立，但教保員與幼生共蓋棉被的照顧方式，欠缺適當專業界線，有違教保專業，要求檢討改善。

市府秘書長謝孝昆說，家長發現孩子在家庭生活出現對身體探索及互動，是過去不曾發生的狀況，認為幼兒園有照顧情形疑慮，教育處8月14日獲報，依法啟動調查程序，聘請教育部人才專家庫3位外部學者專家等組成調查小組，訪談家長、涉案老師、幼園園內教職員，也檢視相關監視器釐清。

謝孝昆表示，經查，教保員在午休時為安撫陪伴幼生有一起蓋棉被的照顧方式，市府認定照顧方式不妥，但比對監視器及訪談相關證詞，相關事證並未發現教保員有對幼生實施與性有關的不當接觸，或言詞、示範性意味的行為，不能因幼生有一些相關行為，就認定與教保員有具體事實的關連。

教育處依法10月20日提到違法事件認定委員會，當天有律師、教保、教師、家長團體及性平、特教專家等16位委員出席，經無記名投票，以「15票認為本案不成立」的結果，市府尊重調查結果認定不違法。

謝孝昆表示，雖然專家認定不成立，但家長對孩的關心與擔憂市府可以理解，也尊重家長的看法，市府認定教保員與幼生共蓋棉被的照顧方式，欠缺適當專業界線，這部分要求檢討改善。

針對監視器的調查，謝孝昆指出，幼生有特殊照顧需求，午休時比較無法入睡，教保員有安撫、陪伴的行為，的確有看到在幼生未睡著之前她有看手機，有時幼生會去拿，但幼生只有看一下很短時間，教保員就拿回去，但監視器無法拍照手機影片內容是什麼。

因現場是一個公共空間，還有其他所有小朋友，不是只有教保員和幼生睡，調查小組也訪談其他人員釐清。教保員在調查時則表示，手機內容只是一些卡通影片。

教育處長吳雨潔說，無論如何，為了安撫孩子，但和孩子共蓋一條棉被一起午睡，有違教保專業，已發文請教保員上課輔導改善，會指派專家入校了解改善情況，了解後續有無調整作法，避免不必要疑慮。目前此案已進入司法程序，教保員也申請電信公司調出來當時影片看什麼內容，提供司法釐清，但監視器確實無法拍到手機當時影片是什麼。

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