教育部推社大創新卻只有大學能申請補助 52所社大連署凍結草率政策

教育部終身教育司推出大專校院與社區大學合作的實驗性課程計畫，每案最高補助200萬元，卻因僅開放大專校院提出申請，引發社大反彈。社區大學全國促進會今召開記者會指出，截至11月10日，已有52所社大主管參與拒絕申請連署，涵蓋全國近六成社大。全促會要求教育部暫停原定明天截止的徵件及後續審查，與社大重新協商申請資格、合作內容及經費分配，立即凍結草率政策。

這項計畫以促進新世代社區大學發展為目標，由大專校院提出申請，並規畫由大學協助社大辦理講師培訓、工作人員增能及社區活動，也將銜接大學學分列為社大發展的途徑。全促會質疑，社大辦學近30年，已在課程研發、師資培力及社區工作累積經驗，計畫卻預先將大學放在主導位置，社大連自行提案的資格都沒有。

教育部11月9日發函補充規定，允許大學與社大共同具名，並將行政運作及課程運作經費分別核定，社大獲核定的課程經費可由教育部委託的大學直接撥付。全促會肯定教育部回應經費分配疑慮，但指出，共同具名是由申請大學在函報公文中列出合作社大，正式申請單位仍是大學。依補充後的經費規定，大學可編列人事費、業務費與設備及投資，社大端僅能編列課程業務費，也未訂出社大可獲得的補助比率。

新化社區大學主秘、連署共同發起人陳盈君表示，社大每年投入人力開課、推動地方公共事務，經過評鑑與審查，仍未必能獲得200萬元補助。如今教育部以支持社大發展為目標，另設由大學申請、每案最高200萬元的計畫，讓各地社大質疑資源配置。基隆社大校長、全促會前理事長蔡素貞也指出，社大長期面臨辦學空間不穩、專職人力不足，組織經營及課程研發資源有限，這些問題需要穩定的制度支持。

旗美社大校長張正揚指出，社大與大學可以從地方需求及共同關切的議題出發，由大學投入研究資源，社大則帶進長期累積的地方知識、社區網絡及實務經驗，共同決定行動方向。屏東大學社會發展學系副教授邱毓斌表示，教育部現有的大學社會責任實踐計畫（USR）已能支持大學與社大合作，新增的社大發展經費可優先用於強化社大自身的辦學能力與公共實踐。

全促會理事長鄭秀娟表示，要求教育部暫停徵件、審查及核定程序，將計畫退回重議，邀請社大參與重訂申請資格、合作內容及經費配置，並就辦學空間、專職人力及組織經營提出長期支持政策。