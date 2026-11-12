快訊

網友喊話「拜託聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

外交部領務局網站遭駭！近10萬筆護照大頭照、個資外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部推社大創新卻只有大學能申請補助 52所社大連署凍結草率政策

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
全促會要求教育部暫停徵件、審查及核定程序，將計畫退回重議，邀請社大參與重訂申請資格、合作內容及經費配置，並就辦學空間、專職人力及組織經營提出長期支持政策。記者董俞佳／攝影
全促會要求教育部暫停徵件、審查及核定程序，將計畫退回重議，邀請社大參與重訂申請資格、合作內容及經費配置，並就辦學空間、專職人力及組織經營提出長期支持政策。記者董俞佳／攝影

教育部終身教育司推出大專校院與社區大學合作的實驗性課程計畫，每案最高補助200萬元，卻因僅開放大專校院提出申請，引發社大反彈。社區大學全國促進會今召開記者會指出，截至11月10日，已有52所社大主管參與拒絕申請連署，涵蓋全國近六成社大。全促會要求教育部暫停原定明天截止的徵件及後續審查，與社大重新協商申請資格、合作內容及經費分配，立即凍結草率政策。

這項計畫以促進新世代社區大學發展為目標，由大專校院提出申請，並規畫由大學協助社大辦理講師培訓、工作人員增能及社區活動，也將銜接大學學分列為社大發展的途徑。全促會質疑，社大辦學近30年，已在課程研發、師資培力及社區工作累積經驗，計畫卻預先將大學放在主導位置，社大連自行提案的資格都沒有。

教育部11月9日發函補充規定，允許大學與社大共同具名，並將行政運作及課程運作經費分別核定，社大獲核定的課程經費可由教育部委託的大學直接撥付。全促會肯定教育部回應經費分配疑慮，但指出，共同具名是由申請大學在函報公文中列出合作社大，正式申請單位仍是大學。依補充後的經費規定，大學可編列人事費、業務費與設備及投資，社大端僅能編列課程業務費，也未訂出社大可獲得的補助比率。

新化社區大學主秘、連署共同發起人陳盈君表示，社大每年投入人力開課、推動地方公共事務，經過評鑑與審查，仍未必能獲得200萬元補助。如今教育部以支持社大發展為目標，另設由大學申請、每案最高200萬元的計畫，讓各地社大質疑資源配置。基隆社大校長、全促會前理事長蔡素貞也指出，社大長期面臨辦學空間不穩、專職人力不足，組織經營及課程研發資源有限，這些問題需要穩定的制度支持。

旗美社大校長張正揚指出，社大與大學可以從地方需求及共同關切的議題出發，由大學投入研究資源，社大則帶進長期累積的地方知識、社區網絡及實務經驗，共同決定行動方向。屏東大學社會發展學系副教授邱毓斌表示，教育部現有的大學社會責任實踐計畫（USR）已能支持大學與社大合作，新增的社大發展經費可優先用於強化社大自身的辦學能力與公共實踐。

全促會理事長鄭秀娟表示，要求教育部暫停徵件、審查及核定程序，將計畫退回重議，邀請社大參與重訂申請資格、合作內容及經費配置，並就辦學空間、專職人力及組織經營提出長期支持政策。

教育部終身教育司推出大專校院與社區大學合作的實驗性課程計畫，每案最高補助200萬元，卻因僅開放大專校院提出申請，引發社大反彈。記者董俞佳／攝影
教育部終身教育司推出大專校院與社區大學合作的實驗性課程計畫，每案最高補助200萬元，卻因僅開放大專校院提出申請，引發社大反彈。記者董俞佳／攝影

補助 教育部 大學

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

首屆僅招30學生！教育部台灣實中向大學「借行政」 教團籲人力應先到位

世新大學整併系辦惹議 學生「下戰帖」籲校方月底前回覆5訴求

取得CHEA認可：ACCBE的里程碑與對認證學校的實質意義

卸任前的教育成績單 侯友宜：新北投入5360億推動近300項創新措施

相關新聞

學生生理假每月僅一天不夠用 教長鄭英耀：朝每月給2天研議

教育部從2014年開始在校園推動生理假，但學生團體日前指出，絕大多數學校，生理假天數都鎖死教育部發函要求的每月一天低標，根本不夠。教育部長鄭英耀今在立法院指出，教育部學務特教司已經邀請相關團體於近日召開討論，朝每個月給予2天生理假研議。

高為元赴美求職案 教育部修辦法：校長遴選前後資訊均需揭露

國立清華大學校長高為元續任3天後，赴美國參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長決選，引發誠信質疑和抨擊。今天立法院審議國立大學與附設醫院作業基金，教育部長鄭英耀表示，已修改大專校院校長遴選辦法，屆時校長遴選過程到候選人實際選上校長、就任前，所有資訊均必須揭露。

世新大學裁撤系辦惹議 教部限一個月內改善

世新大學日前裁撤系辦，整修圖書館並納入ＫＴＶ、遊戲機等設施，引發學生抗議。教育部認定，世新大學事前未善盡溝通，校方需暫緩現行措施，恢復原有系辦配置，限期一個月內改善，否則將扣獎補助與招生名額。世新學權前進陣線與北市數個大學學生團體為此要求校方於期限內回覆，否則將擴大抗爭。

新北教育8年投資5360億 打造全方位學習環境

新北市長侯友宜將在年底卸任，回顧八年施政，新北持續加碼教育投資，八年投入五三六○億元經費，提出逾三百項創新措施。其中幼兒教育方面，公共化幼兒園增設三二四班，平價教保服務比率從百分之卅四提升至百分之六十六，一本初衷照顧每個孩子，助學子找到人生方向。

教育部推社大創新卻只有大學能申請補助 52所社大連署凍結草率政策

教育部終身教育司推出大專校院與社區大學合作的實驗性課程計畫，每案最高補助200萬元，卻因僅開放大專校院提出申請，引發社大反彈。社區大學全國促進會今召開記者會指出，截至11月10日，已有52所社大主管參與拒絕申請連署，涵蓋全國近六成社大。全促會要求教育部暫停原定明天截止的徵件及後續審查，與社大重新協商申請資格、合作內容及經費分配，立即凍結草率政策。

幼童退化／3歲還不會拿湯匙 從穿襪、倒牛奶練出自理力

「我來比較快！」早上趕著出門，順手幫孩子穿襪子；晚餐掉了滿桌飯粒，乾脆接過湯匙餵；幼教老師觀察，越來越多孩子的自理能力弱化，甚至三歲還沒拿過湯匙吃飯。專家指出，要忍住立刻接手的衝動，因為自理能力與孩子的發展、自信心息息相關。忙碌的爸媽，要怎麼幫才剛好？來看兩位幼教老師分享。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。