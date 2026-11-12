學生生理假每月僅一天不夠用 教長鄭英耀：朝每月給2天研議

教育部從2014年開始在校園推動生理假，但學生團體日前指出，絕大多數學校，生理假天數都鎖死教育部發函要求的每月一天低標，根本不夠。教育部長鄭英耀今在立法院指出，教育部學務特教司已經邀請相關團體於近日召開討論，朝每個月給予2天生理假研議。

立法院今天舉行教育文化委員會，審議國立大學與附設醫院作業基金。立委陳秀寶表示，教育部當年依照CEDAW精神於校園內設置生理假，但學生團體反映，很多學校都是每月以一天為原則，跟學生實際需求有落差。

陳秀寶說，每個人的生理周期、不適程度都不一樣，有些學生可能生理期時會經歷長時間不適或頭暈；或因為周期不同，月初、月底經歷兩次生理期，每個月以一天為標準，確實很難滿足實際需求。

鄭英耀則說，11月9日已經邀請相關團體討論，生理假朝每個月2天的方向與各界建立共識。教育部也認為，生理假不應該併入到事假等事宜，大專校院今天均列席，但相信大學也知道如何給予學生更積極的照顧。

陳秀寶也說，學生也反映，想請生理假，部分學校會要求提供證明或將生理假併入病假，甚至影響的考試與出席成績。建議教育部，實際作為要讓學生能真正感受到被照顧，也要兼顧校務治理。希望盡快完成相關評估，提出更符合學生需求的請假制度，讓月經平權不再是口號。

鄭英耀則說，會於今年12月底前將所有資料蒐集完成，並考量大學端可實際運作的方式，以支持學生身體健康。