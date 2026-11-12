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高為元赴美求職案 教育部修辦法：校長遴選前後資訊均需揭露

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀表示，已修改大專校院校長遴選辦法，屆時校長遴選過程到候選人實際選上校長、就任前，所有資訊均必須揭露。聯合報資料照
教育部長鄭英耀表示，已修改大專校院校長遴選辦法，屆時校長遴選過程到候選人實際選上校長、就任前，所有資訊均必須揭露。聯合報資料照

國立清華大學校長高為元續任3天後，赴美國參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長決選，引發誠信質疑和抨擊。今天立法院審議國立大學與附設醫院作業基金，教育部鄭英耀表示，已修改大專校院校長遴選辦法，屆時校長遴選過程到候選人實際選上校長、就任前，所有資訊均必須揭露。

針對高為元赴美選校長一樣，日前民進黨籍立委吳思瑤痛批，此舉如同「已經下聘，卻還跑去相親」，清大起先稱是校長的決定，教育部也說此舉無違法，但社會終究難以接受。要求教育部從國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法中修正，如落實申報揭露、簽署誠信承諾。

鄭英耀今天表示，教育部已經從高教司、技職司、人事處等單位處理，針對校長遴選過程中到校長選上後、就任前，所有資訊均必須揭露。

鄭英耀說，希望校長遴選過程中，所有候選人曾經參與哪些學校、相關規劃，實質揭露都是遴選過程中必須具備的承諾。也讓遴選校長的學校師生、校長遴選委員能充分瞭解校長候選人的意向，就任校長前也必須簽署切結、揭露相關資訊。

「不瞞各位，公文已經在我桌上」。鄭英耀說，今天結束後就可批出。此為修改大專校院校長遴選辦法，此屬於行政流程，無涉大學法，「馬上就可以做」。

高為元 校長遴選 赴美 清華大學 教育部 鄭英耀

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