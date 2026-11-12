台灣5部作品登捷克沉浸式藝術影展 參展規模創新高

捷克沉浸式藝術影展「ART*VR影展」10日登場，本屆共有5部台灣相關作品入選，創下台灣參展以來最高紀錄，展現台灣沉浸式內容創作的豐沛能量。此外，導演謝文毅受邀擔任國際競賽評審，成為首位擔任ART*VR評審工作的台灣創作者。

中東歐規模最大的沉浸式藝術影展之一「ART*VR影展」10日至15日在捷克布拉格登場，本屆主題展覽以「親密圈」為年度核心主題，探討科技如何重塑人類的情感連結與親密邊界。

在文化部支持下，駐捷克代表處文化組攜手主辦單位精選台灣作品參展。新媒體藝術家吳秉聖與劉承杰共同創作的「時間層理」（Temporal Strata）入選穹頂劇場競賽單元，以生成式影像與空間聲響探索時間、空間與存在的關係；導演周東彥的「霧中」（In theMist）及台灣團隊「涅所未來」（NAXS Studio）參與共製的「暗室」（Dark Rooms）則入選主題單元。

其中，「霧中」及「暗室」均曾入選威尼斯影展沉浸式單元，並先後於法國新影像藝術節中斬獲大獎。

除展映作品外，導演謝文毅開發中的XR作品「Oubliette」，以及台法駐村創作的VR作品「秘儀」（Mystis）也雙雙入選論壇提案大會，將向國際業界人士及投資人進行提案發表。影展期間，導演謝文毅、周東彥、劉承杰與「霧中」音樂設計廖海廷也赴布拉格參與作品導覽、論壇及產業交流活動。

值得一提的是，導演謝文毅今年獲主辦單位邀請擔任國際競賽評審，成為首位受邀參與ART*VR評審工作的台灣創作者，不僅彰顯其個人成就，更代表台灣沉浸式內容的創作實力已獲國際專業社群高度肯定。

駐捷克代表處文化組表示，本次入選的台灣作品多曾入圍威尼斯影展、坎城影展及法國新影像藝術節等國際重要平台，並屢獲大獎肯定。文化組近年持續與ART*VR影展深化合作，拓展台灣科技藝術在中東歐的交流網絡，未來也將持續推動國際展演及藝術家交流，提升台灣科技文化內容於國際舞台之能見度與影響力。

ART*VR影展創立於2023年，為中東歐首個專注於沉浸式藝術創作的國際影展。駐捷克代表處文化組自首屆起即與影展主辦方合作推廣台灣作品。

2024年，謝文毅作品「暗面」榮獲影展「最佳體驗獎」；2025年，莊禾與蕭禹琦「Demo:Dome」則於穹頂劇場競賽單元獲得「觀眾票選獎」，顯示台灣科技藝術作品已逐步成為影展的亮點。