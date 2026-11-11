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台灣戰隊CFO舉辦分享會 帶領學生深入了解電競產業

中央社／ 台北11日電

台灣電競英雄聯盟戰隊中信飛牡蠣（CFO）今天前進北科大舉辦電競產業分享會，其中明星下路選手Doggo、輔助選手Kino走入校園，帶領學生深入了解電競不是「打電動」。

甫結束世界大賽的中信飛牡蠣，今天在北科大舉行電競產業分享會，除了明星下路選手Doggo（邱梓銓）、輔助選手Kino（吳欣榮）參與外，還有領隊陳雅雯、戰隊經理尚博弘也一同共襄盛舉，透過職業戰隊的實戰經驗，讓學生了解電競是高度專業化、涵蓋營運管理與行銷推廣的完整產業生態鏈。

下路雙人組的Doggo、Kino暢談兩人多年搭檔建立深厚羈絆，其中Doggo自認脾氣直接，而Kino總是扮演穩定團隊溝通的角色，並笑說電競選手平常不太講感性的話，不過Kino有次比賽完在社群媒體發文「下次換我carry你」，讓Doggo內心深受感動。

而考上台大卻毅然投入職業賽場的Kino，毫無保留透露過去曾暫別賽場、轉作超商大夜班的人生轉折，他表示脫下隊服走進超商，才能真正體會到站在比賽舞台上有多珍貴，如今身兼「二寶爸」身分，Kino更分享每天在家庭責任與高強度訓練間拉扯，依舊堅定追夢的心境。

除了選手在螢幕前的風光，講座也聚焦讓戰隊穩定運轉的幕後關鍵，領隊陳雅雯提到跨國帶隊出征、應對颱風與班機異動等突發狀況的危機處理經驗，從選手轉型為後勤管理的經理尚博弘則公開日常如何評估選手心理素質、陪伴選手走過低潮，甚至化解家長疑慮的實戰故事。

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