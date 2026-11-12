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新北教育8年投資5360億 打造全方位學習環境
新北市長侯友宜將在年底卸任，回顧八年施政，新北持續加碼教育投資，八年投入五三六○億元經費，提出逾三百項創新措施。其中幼兒教育方面，公共化幼兒園增設三二四班，平價教保服務比率從百分之卅四提升至百分之六十六，一本初衷照顧每個孩子，助學子找到人生方向。
教育局長張明文昨在市政會議專案報告，談到新北教育預算是全國第一，公共化幼兒園八年增設三二四班，讓家長有更多可負擔的選擇，另完成新設及整建廿四案校園重大工程，以及全市二八二棟校舍耐震補強、翻新二一四九間廁所、推動班班有冷氣及校園智慧節能，讓孩子在安全舒適環境學習。
品德教育從日常扎根，逾卅萬名國中小學生使用品德聯絡簿，透過生活實踐與童軍活動，學習感恩、服務及負責。新北品德教育特色學校、生命教育及童軍教育績優評選連六年獲全國第一，讓孩子發展專長，也懂得關心他人。
針對需要更多協助的孩子，新北八年特教經費逾二三六億元，特教助理員經費從四七○○萬元，提高至一點六億元。幸福保衛站串聯跨局處資源，從一餐溫飽延伸至家庭關懷，累計協助九點七萬人次孩童，圓夢計畫八年支持一二七三人次，陪伴孩子跨越困難朝理想前進。
新北透過在地中小學聯盟、高中引入大學課程與師資及九所實驗學校，提供多元學習選擇，近六年國小學力檢測國語、英語及數學皆高於全國平均。
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