世新大學裁撤系辦惹議 教部限一個月內改善

西班牙ISARCH Award（ISARCH國際設計獎）日前公布2026年度獲獎名單。中國科技大學視覺傳達設計系在競爭激烈的全球賽事中脫穎而出，從全球約65國、超過1萬件參賽作品中囊括3項WINNER大獎，分別在「視覺類」奪得2項WINNER（全球僅16組獲獎）以及「ESG組」奪得1項WINNER（全球僅12組獲獎），成果豐碩，讓台灣設計教育再度在國際舞台發光發熱。 中國科大表示，ISARCH Award由西班牙ISARCH國際組織於2001年創立，是全球具指標性的青年設計競賽之一，涵蓋建築、產品、平面、時尚、數位與藝術等六大領域，致力於發掘優秀的新世代設計人才。該賽事已被我國教育部列為鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫（IDC）之第二等獎項。 本次賽事中，視傳系學子獲獎作品表現極為亮眼，在全世界僅16組的獲獎席次中奪下兩席的視覺類WINNER作品，其一是由李政達、陳建勳老師指導的《山有狩》，設計核心為臺灣泰雅族狩獵文化，透過視覺設計與跨媒材整合，重構山林知識與文化價值；作品結合可操作陷阱模型延伸「入山」概念，並導入 AR 擴增實境與泰雅語語音，透過視、觸、聽覺的感官互動，以數

2026-11-12 00:00