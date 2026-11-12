世新大學裁撤系辦惹議 教部限一個月內改善

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

世新大學日前裁撤系辦，整修圖書館並納入ＫＴＶ、遊戲機等設施，引發學生抗議。教育部認定，世新大學事前未善盡溝通，校方需暫緩現行措施，恢復原有系辦配置，限期一個月內改善，否則將扣獎補助與招生名額。世新學權前進陣線與北市數個大學學生團體為此要求校方於期限內回覆，否則將擴大抗爭。

世新大學近期推動組織轉型，將各系系辦整併為聯合院辦，學生批評行政紊亂、常找不到人，於上個月赴校慶會場抗議。

教育部高教司長廖高賢表示，經教育部專案小組判斷，「學校確實在這件事上，沒有善盡跟師生溝通。」十一月五日已發函世新大學要求限期改善，且校方需暫緩現行措施，代表要先恢復原有系辦配置，等到與師生溝通完竣、改善未來將辦理的措施，才會同意並通過學校改善報告。

廖高賢強調，教育部給予世新一個月改善期，若無改善，將依私校法扣減獎補助與招生名額。

世新學權前進陣線總召林承熙表示，系辦扮演學生與行政體系間的窗口，負責選課、學分抵免、畢業資格等事宜，行政整併後，學生要花更多時間跑流程，行政組織可以調整，但不能因此出現權責不明、跨單位反覆轉介的情況。

林承熙談到，並非反對一切行政改革，而是希望決策前能與師生充分溝通。也提出五項訴求，包括保障各系專責行政、公開業務分工、保障系所專業參與、建立跨單位案件協調、提出書面改善計畫期限，希望十一月廿五日前取得校方回應，否則不排除擴大抗爭。

世新大學回應，已收到函文，目前正由校內單位就函文內容及相關事項進行研議，待校內討論確認後將適時對外說明。

世新大學 學生 教育部

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