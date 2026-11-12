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全球萬件脫穎而出！ 中國科大視傳系勇奪2026 ISARCH 3大奬

撰文／ 施協志

西班牙ISARCH Award（ISARCH國際設計獎）日前公布2026年度獲獎名單。中國科技大學視覺傳達設計系在競爭激烈的全球賽事中脫穎而出，從全球約65國、超過1萬件參賽作品中囊括3項WINNER大獎，分別在「視覺類」奪得2項WINNER（全球僅16組獲獎）以及「ESG組」奪得1項WINNER（全球僅12組獲獎），成果豐碩，讓台灣設計教育再度在國際舞台發光發熱。

中國科大視傳系作品《山有狩》榮獲2026 ISARCH國際設計獎視覺類WINNER，結合AR擴增實境與互動模型，創新詮釋泰雅族狩獵文化。 圖／中國科大 提供
中國科大視傳系作品《山有狩》榮獲2026 ISARCH國際設計獎視覺類WINNER，結合AR擴增實境與互動模型，創新詮釋泰雅族狩獵文化。 圖／中國科大 提供

中國科大表示，ISARCH Award由西班牙ISARCH國際組織於2001年創立，是全球具指標性的青年設計競賽之一，涵蓋建築、產品、平面、時尚、數位與藝術等六大領域，致力於發掘優秀的新世代設計人才。該賽事已被我國教育部列為鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫（IDC）之第二等獎項。

本次賽事中，視傳系學子獲獎作品表現極為亮眼，在全世界僅16組的獲獎席次中奪下兩席的視覺類WINNER作品，其一是由李政達、陳建勳老師指導的《山有狩》，設計核心為臺灣泰雅族狩獵文化，透過視覺設計與跨媒材整合，重構山林知識與文化價值；作品結合可操作陷阱模型延伸「入山」概念，並導入 AR 擴增實境與泰雅語語音，透過視、觸、聽覺的感官互動，以數位轉譯的手法傳承原民文化，該創作團隊由學生邱子玲、李昕湲、劉豫靜、蕭沛亞、李思嫻及林瑄紜組成。

中國科大視傳系作品《合院映象》獲2026 ISARCH國際設計獎視覺類WINNER，以三合院建築意象結合茶米包裝設計，重新詮釋傳統團聚與文化傳承精神。 圖／中國科大 提供
中國科大視傳系作品《合院映象》獲2026 ISARCH國際設計獎視覺類WINNER，以三合院建築意象結合茶米包裝設計，重新詮釋傳統團聚與文化傳承精神。 圖／中國科大 提供

另一件是由張盛權、林恩盈老師指導，學生李書寧、張瑀心、蕭庭姍、白宗佑團隊創作的《合院映象》，該作品以三合院所承載的凝聚精神為出發點，結合包裝與立體結構，將三合院意象轉化為具體且可體驗的茶與米產品包裝設計，讓傳統「團聚與傳承」的文化敘事在當代消費語境中被重新看見。

同時，由林恩盈、張盛權老師所指導，學生林采玟、羅燕姿、陳妍蓁團隊創作的《食魚部落》也在競爭激烈的永續議題組別中脫穎而出，勇奪全球僅12組獲獎的ESG組WINNER大獎，該作品以「永續捕魚方法」為核心，深入探索台灣原住民（包含鄒族魚筌、阿美族巴拉告、邵族浮嶼、達悟族火漁等）的傳統智慧與捕魚文化，以視覺化與精緻模型重現其生態美學，引導現代社會反思如何與大自然和諧共存，展現設計對文化傳承、生態保育與環境永續的實質影響力。

中國科大視傳系作品《食魚部落》勇奪2026 ISARCH國際設計獎ESG組WINNER，以原住民族傳統漁撈智慧展現文化傳承與環境永續價值。 圖／中國科大 提供
中國科大視傳系作品《食魚部落》勇奪2026 ISARCH國際設計獎ESG組WINNER，以原住民族傳統漁撈智慧展現文化傳承與環境永續價值。 圖／中國科大 提供

中國科大視傳系指導團隊認為，設計不應僅停留於表面的視覺形式，更在於透過設計思考回應文化傳承、生態保育與環境永續議題。除帶領學生開創國際視野，對內亦積極爭取各界資源，建構產學合作設計教育；此次獲獎不僅是對學生創作能量與專業水準的最佳印證，也再次彰顯該校在培育具備國際競爭力與社會關懷設計人才上的教育成果。

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