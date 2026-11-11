0056、00878變留學基金 虎科大校友低調捐300張ETF成立獎助學金

近年ETF投資風潮盛行，國立虎尾科技大學電機工程系一名系友感念母校栽培，捐贈100張元大高股息（0056）股票，市值近500萬元，成立「扶搖國際交換學生獎助學金」，未來兩年還預計每年加碼捐贈100張國泰永續高股息（00878），總計300張ETF。校方將以股票孳息作為獎助學金來源，預計每年補助2名以上學生赴日本、歐美等地交流。

虎科大日前舉行ETF捐贈契約簽署儀式，由校長張信良與系友簽約，在電機工程系主任陳厚銘及系上教職員見證下，成立「扶搖國際交換學生獎助學金」。這也是虎科大首度以高股息ETF孳息建立永續獎學金，透過長期持有股票，可讓股息成為持續挹注的助學資源。

該名捐贈系友低調表示，早年就讀虎科大前身「雲林工專」電機科，至今仍感念當年師長悉心栽培，決定以高股息股票設立永續基金，讓股息收益代代傳承。

校方表示，「扶搖國際交換學生獎助學金」將以捐贈股票的股息收益作為經費來源，評估學生語文能力、學業表現、海外學習資格及家庭經濟狀況，每年預計補助2名以上電機系學生赴日本、歐美等海外學校交換學習，補助範圍包括往返機票、生活費及相關開支，希望降低學生出國交流的經濟門檻。

張信良表示，感謝系友以長期投資方式支持學弟妹出國學習，不僅為學生搭起接軌世界的橋梁，也讓優秀學子不因經濟壓力而放棄海外學習機會。