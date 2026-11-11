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台南國小音樂班教師遭爆假學歷 校方追討百萬鐘點費…教育局：絕不寬貸

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南某國小音樂班教師涉嫌偽造學歷，校方初估其任教期間領取鐘點費逾百萬元，目前已委任律師追查相關款項並研議求償，台南市教育局也強調，對於學歷造假及違反教育誠信的行為，絕不寬貸。聯合報系資料照
台南某國小音樂班教師涉嫌偽造學歷，校方初估其任教期間領取鐘點費逾百萬元，目前已委任律師追查相關款項並研議求償，台南市教育局也強調，對於學歷造假及違反教育誠信的行為，絕不寬貸。聯合報系資料照

台南中西區知名國小音樂班一名任教13年的葉姓教師，近期遭爆料偽造「國立台北藝術大學」畢業證書，校方接獲檢舉通報並向北藝大查證，竟獲「查無此人」回應，事情曝光後，葉姓教師坦承學歷造假並請辭。校方目前已依法提告、並向葉姓教師追討歷年來近百萬元鐘點費。教育局強調，對於學歷造假及違反教育誠信的行為，絕不寬貸。

據了解，該名教師為音樂班外聘指揮教師，兼任音樂班數位音樂創作課程，任教長達13年，今年9月校方接獲匿名檢舉，並向台北藝術大學查證，確認葉姓教師並無修業及畢業紀錄，才揭發這起學歷造假事件，校方也立即要求葉姓教師停止授課。

經校方約談後，葉姓教師坦承學歷造假，辯稱因廣州星海音樂學院學歷不獲台灣採認，為求錄取才偽造學歷，但其也無法提出相關證明，並表示願退還全部費用。

校方指出，學校每3年會查核一次教師資格，葉姓教師多年來均提供北藝大學歷資料，因此難以察覺；葉姓教師自民國2013年迄今領取鐘點費已逾百萬元，目前已委任律師追查歷年鐘點費及補助款，並研議提告求償。

教育局表示，已要求學校全面清查歷年聘任資格、學歷查核及鐘點費核發情形，並保存相關事證，針對涉嫌偽造文書部分，依法向地檢署提出刑事告發，追究相關法律責任；目前學校也已安排其他教師接續授課，確保學生學習不中斷，同時持續督導學校查處情形，維護學生受教權益。

台南中西區知名國小音樂班外聘教師遭爆偽造北藝大學歷，任教13年後因匿名檢舉曝光，校方已停止其授課並依法追究責任。圖／民眾提供
台南中西區知名國小音樂班外聘教師遭爆偽造北藝大學歷，任教13年後因匿名檢舉曝光，校方已停止其授課並依法追究責任。圖／民眾提供

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