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偏鄉久任獎金擴大適用對象 教練、校護能否納入 教育部：尚未取得共識

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天審查「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」。記者柯美儀／攝影
立法院教育及文化委員會今天審查「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」。記者柯美儀／攝影

立法院教育及文化委員會今天審查「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」，多名立委關心偏鄉久任獎金是否擴大納入專任運動教練、護理師及營養師等專業人力。教育部先前表示，預計9月討論相關議題，兩個月過去，立委關心相關進度。國教署長彭富源表示，目前已召集各縣市政府討論，並盤點相關人力，但由於涉及不同任用制度及主管機關，仍須與地方政府及相關部會協調，尚未取得共識。

根據現行偏遠地區久任獎金規定，教師於偏遠地區學校連續服務滿8年，可領取7萬元獎金，滿11年可領11萬元；於特殊偏遠地區學校服務滿8年可領10萬元，滿11年可領15萬元；於極度偏遠地區學校服務滿8年可領15萬元，滿11年可領22萬元。

立委陳秀寶說，偏鄉學校的人力需求不只有教師，也包括專任運動教練、護理人員、營養師及其他教育相關人員，是否能將這些人員納入偏鄉服務獎勵範圍，應進一步討論。

立委伍麗華說，既然輔導人員、社工等已納入相關獎勵討論，專任運動教練及護理師也應一視同仁。教練願意到偏鄉服務已不容易，納入久任獎金能讓他們感受到與其他同仁享有相同待遇；校護在學校工作也相當辛苦，經常還須兼辦出納等行政業務，盼教育部說明尚未納入的原因及困難。

立委蔡春綢也說，教育部8月曾提出研議擴大獎勵對象，如今兩個月過去，希望協商能有具體成果，「不要原地踏步」。

彭富源表示，目前已召集各縣市政府交換意見，除了擴大獎勵對象，也同步討論教師人力缺額、留任獎勵及其他激勵措施。地方政府也提出，希望現行久任獎金的服務年限能否縮短，例如調整為服務2年或3年即可請領，讓獎勵更具即時性；此外，是否透過地方加給以外的方式提供激勵，也在研議中。

至於擴大獎勵對象的人數及任用制度，彭富源表示，運動教練、營養師等人員涉及不同任用類型，包括約聘僱及編制內人員，主管機關與待遇制度也不盡相同，須先釐清人員屬性，再與相關部會及地方政府協調，並持續蒐集資料、盤點人數。

偏鄉 獎金 教練

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