聽新聞
0:00 / 0:00

學團：技高教師若流向都會 傷受教權

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部明年八月起，擬開放公立技術型高中試辦「部分子群教師介聘」，引發教團不滿，學生團體也感到憂心，認為非六都縣市技高大多會開設少數科別，開放群介聘，教師可能流失到都會區，原校群科甚至可能直接消失。

學生團體EdYouth常務監事陳胤嘉談到，技高的實作占比高，若老師缺乏專業，可能無法帶領學生操作設備，甚至會影響課綱中校本課程的實施。

陳胤嘉表示，不反對介聘能增加教師調動的彈性，但不同地區的學校師資差異也應該一併考量。如非六都的縣市，可能為了回應當地產業等需求，於技高端開設少數科別，有些科別甚至全縣僅有一間學校有，此時開放群介聘，若教師藉此離開，改到都會區任職，原校整個群科甚至可能直接消失，屆時損失的又是學生受教權

國教行動聯盟理事長王瀚陽也擔憂，群介聘老師可能碰上科別不擅長的問題，「那誰要來承擔孩子學壞、學錯的風險？」政策只考量到老師因生活、家庭需要介聘，但卻無考量學生需求。

教育部 教師 受教權

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

學習歷程檔案資料庫缺乏彈性 學生團體籲：建立重製機制、簡化分類

特教生處遇指引反釀校園混亂？九大教師工會呼籲教育部暫緩提四大訴求

教師管教處處踩紅線 全教產籲提升學校法規位階、明訂家長責任

教師憾事頻傳 教長：學校應協助

相關新聞

技高師擬群介聘 教團憂專業不合

教育部規畫自一一六學年、明年八月起，開放公立技高試辦「部分子群教師介聘」，如同樣位於機械群中的機械科、模具科教師可互相介聘、任教。但全國教師工會總聯合會指出，恐有教師專業不合的問題，呼籲納入各界意見審慎考量。

學團：技高教師若流向都會 傷受教權

教育部明年八月起，擬開放公立技術型高中試辦「部分子群教師介聘」，引發教團不滿，學生團體也感到憂心，認為非六都縣市技高大多會開設少數科別，開放群介聘，教師可能流失到都會區，原校群科甚至可能直接消失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。