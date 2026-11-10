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慈祐宮頒發獎助學金 陪伴學子勇敢逐夢

聯合報／ 教育事業部
台北松山慈祐宮日前舉行優秀學子獎助學金頒獎典禮，松山區長鄭朝元（前排右四）、董事長陳玉峰（前排中）及董事會成員，與獲獎學子、家長近百人齊聚一堂。圖／松山慈祐宮提供
台北松山慈祐宮日前舉行優秀學子獎助學金頒獎典禮，松山區長鄭朝元（前排右四）、董事長陳玉峰（前排中）及董事會成員，與獲獎學子、家長近百人齊聚一堂。圖／松山慈祐宮提供

台北松山慈祐宮日前舉行優秀學子獎助學金頒獎典禮，松山區長鄭朝元、董事長陳玉峰及董事會成員，與獲獎學子、家長近百人齊聚一堂。鄭朝元期勉獲獎同學，未來都能抱持「取之於社會，用之於社會」的精神，將這份愛心持續傳遞，讓善意不斷循環。

鄭朝元表示，感謝松山慈祐宮秉持媽祖濟世精神，長期投入公益，不僅每年捐贈消防車、水箱車給消防局，也捐贈救護車及醫療器材給醫院，年底還舉辦冬令救濟，協助清寒家庭溫暖過冬。尤其每年舉辦兩次獎助學金頒發，此次約有4000名學子獲獎，總獎金超過1400萬元，展現對教育的長期支持，令人敬佩。

就讀台師大社會教育學系四年級的陳品壬，從高中起便持續申請慈祐宮獎學金。他說，感謝媽祖庇佑，以及董監事團隊對青年學子的關懷，這份獎助學金就像一股安定力量，讓他在求學路上，知道身後始終有媽祖與地方長輩的溫暖陪伴

陳品壬表示，慈祐宮多年來對社會的付出有目共睹，總能在有需要的地方及時提供資源。獎學金不僅減輕學習負擔，也激勵他更加努力，期盼未來能將這份善意延續下去，傳遞給更多需要幫助的人。

同樣就讀台師大的黃豊淯，主修體育與運動科學，專攻有氧體操，曾代表國家參加世界錦標賽及世界盃。他分享，每逢重要比賽前，都會到慈祐宮向媽祖祈求庇佑，這次已是第四度獲得獎學金。每次領到獎學金，都讓他在訓練與學習上更有動力，也更堅定持續努力的決心。

董事長陳玉峰表示，松山慈祐宮每年頒發兩次獎助學金，申請及獲獎人數逐年增加，每年投入金額約3000萬元。除了獎助學金，慈祐宮也持續推動急難救助、冬令救濟及愛心物資發放等公益活動，並定期捐贈醫療、消防器材給市政府，秉持媽祖慈悲濟世的精神，將關懷化為實際行動，持續回饋社會。

台北松山慈祐宮日前頒發優秀學子獎助學金，獲獎學生與父母開心秀出獎狀、禮物。圖／松山慈祐宮提供
台北松山慈祐宮日前頒發優秀學子獎助學金，獲獎學生與父母開心秀出獎狀、禮物。圖／松山慈祐宮提供

台北松山慈祐宮日前頒發優秀學子獎助學金，受獎學生依序排隊領獎狀、獎金、禮物。圖／松山慈祐宮提供
台北松山慈祐宮日前頒發優秀學子獎助學金，受獎學生依序排隊領獎狀、獎金、禮物。圖／松山慈祐宮提供

台師大社會教育學系四年級的陳品壬代表獲獎學生致詞，他感謝媽祖庇佑，以及董監事團隊對青年學子的關懷。圖／松山慈祐宮提供
台師大社會教育學系四年級的陳品壬代表獲獎學生致詞，他感謝媽祖庇佑，以及董監事團隊對青年學子的關懷。圖／松山慈祐宮提供

松山慈祐宮董事長陳玉峰（左一）頒發獎學金給陳品壬。圖／松山慈祐宮提供
松山慈祐宮董事長陳玉峰（左一）頒發獎學金給陳品壬。圖／松山慈祐宮提供

慈祐宮 陪伴 松山慈祐宮

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