文化部攜手NSO展現高齡科技成果 AI讓長輩故事化為樂章

文化部推動「高齡科技產業行動計畫」，攜手國家交響樂團（NSO）發表高齡科技與藝術應用成果，今晚在台北國家音樂廳以音樂會形式展現AI科技如何讓長輩故事化為樂章，重拾回憶。

文化部今年持續結合NSO音樂專業及資策會科技研發能量，共同推動「AI輔療音樂共融技術」研發，整合智慧降噪收音、音訊增強與節奏校準，讓長輩無須具備樂理基礎，透過簡單敲擊或哼唱即可參與合奏，相關技術並已導入NSO「愛樂實驗室App」，使藝文體驗延伸至日常生活。今年持續精進繪圖即時互動，讓長輩自由描繪的圖像轉化為動態影像，為生命故事增添新的表達方式。

文化部綜合規劃司司長魏秋宜在記者會上表示，今年是文化部與NSO、資策會合作推動高齡科技與藝術應用的第二年，不但加入AI升級技術，也落實了文化部長李遠期待以文化的力量陪伴災區民眾的理念，NSO這次特別深入花蓮馬太鞍社區推動藝文活動，獲得熱烈回響。

衛生福利部政務次長呂建德表示，台灣已邁入超高齡社會，高齡化不僅是挑戰，也蘊含新的可能，感謝文化部推動相關計畫，期待未來更多跨部會合作及實證研究，讓藝術與科技為高齡者帶來多元支持。

資策會副執行長林玉凡表示，計畫除持續深化AI科技應用，也重視科學實證。去年透過繪畫互動，已初步觀察到長輩聆聽音樂後進行繪畫創作時，腦波出現正向活動；今年進一步導入繪畫過程中的聲音回饋，未來將持續研究驗證相關成效，期盼讓音樂與科技應用走入更多社區及日常生活。

NSO執行長郭玟岑表示，因為相信，所以能夠成就，她表示自從2018年赴英國曼徹斯特交流，見證音樂對社會福祉的貢獻後，NSO持續透過工作坊及跨領域合作，探索音樂應用於高齡照顧及社區參與的可能，「感謝文化部及各界長期支持，期待未來能將音樂體驗推廣至更多日照中心與社區場域。」