教科書樣書付款規則突變！學校得重新處理帳務 9大教師工會批中央突襲

為確保師生用書供應無虞、提升採購效率，教育部推動國中小教科用書共同供應採購制度。台灣教育產業工會等9大教師工會指出，依契約規定，各校須於開學後60日內完成驗收及付款，但國教署今年10月30日、履約期限屆滿當天，突然變更「樣書核實付款」原則，改為樣書免付款，導致已完成驗收及核銷的學校須重新處理帳務，增加基層行政負擔。對此，教育部表示，已調整系統計算方式，學校無須重新填報訂購資料。

工會指出，國教署今年5月22日於全國說明會中明確表示，出版商提供的樣書應計入學校訂購金額並核實付款，各縣市政府隨後也函轉轄管學校配合辦理。各校承辦人員考量履約期限，開學後便加速彙整數量、會同主計單位核算、辦理驗收，並通知廠商開立發票、如期撥款。不料，學校完成相關作業後，國教署卻在10月30日發文調整計算機制，改稱樣書無須付款，讓全台已依規定完成結案的學校陷入混亂。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡表示，各校早在10月依規定請廠商開立發票並完成驗收結算，國教署月底卻突然變更政策，迫使學校重新聯繫出版業者、核對帳目，辦理發票作廢或跨月更正。她指出，相關會計及稅務流程繁瑣，讓第一線人員形同「二次無效加班」；如期配合中央時程的學校反而得花更多心力善後，尚未付款的學校則省去退換流程，形同懲罰積極配合政府規定的學校。

為此，台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會及新竹縣各級學校產業工會聯合發表聲明，提出兩大訴求。

第一，要求國教署公開道歉，並研議簡化補救措施，提供全國學校統一、簡便的結案指引，協助處理帳務及核銷問題，避免將善後產生的行政負擔轉嫁給基層學校及地方政府。第二，要求中央切實落實行政減量，杜絕期限前夕突襲式變更規定。

教育部回應，為使教科用書付款作業符合「115學年度國民小學及國民中學審定本教科用書共同供應契約」，國教署已調整共同供應服務系統計算式，由系統統一扣除樣書數量並重新核算訂購金額，學校無須重新填報訂購資料。後續將持續協調地方政府提供必要協助，並邀集地方政府檢視作業流程、簡化相關表單及精進系統功能，以減輕學校行政負擔。