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金城國中代理教師離世 教育部：督導金門調查、逐案檢視

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
針對金門縣金城國中代理教師離世事件，教育部表示，已指派專人在金門追蹤調查進度，並督導金門縣政府依權責公正、審慎處理。聯合報系資料照
針對金門縣金城國中代理教師離世事件，教育部表示，已指派專人在金門追蹤調查進度，並督導金門縣政府依權責公正、審慎處理。聯合報系資料照

針對近期教師離世事件，教育部今天表示，深感遺憾與不捨，將逐案檢視地方政府處理情形，並督導金門縣政府調查金城國中代理教師離世事件，補助外聘調查委員經費、建立專責窗口及安全檢舉管道；此外，教育部也將擴大教師諮商輔導資源，並透過職場不法侵害預防指引及入校輔導，協助學校維護教師職場安全。

針對金門縣金城國中代理教師離世事件，教育部今天下午發布新聞稿表示，經國教署掌握，學校已於10月27日完成通報，並於11月6日召開性別平等教育委員會，決議啟動調查。教育部已指派專人在金門追蹤調查進度，並督導金門縣政府依權責公正、審慎處理，提供必要諮詢協助。教育部也將專案補助學校外聘調查委員所需經費，並會同縣府建立專責窗口，協助建置安全的檢舉管道；調查過程將保障相關人員權益，並維護家屬隱私。

在教師心理支持方面，教育部指出，已於113年將補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務的經費提高至6000萬元，並規劃於116年增至1億元，以擴大專業諮詢、個別及團體諮商等服務。目前國立學校及部分縣市已安排專業輔導人員主動入校，向教師說明諮商輔導資源、聯繫管道及申請方式。未來將持續檢視各地服務辦理情形及教師使用經驗，並推廣入校宣導，讓教師有需要時，知道可以向誰求助、如何取得專業協助。

在校園職場安全方面，教育部表示，已於今年10月30日發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，協助學校及教保服務機構辨識職場暴力、威脅及騷擾等風險，採取預防措施，保障教職員工執行職務時的安全與健康。國教署後續將修訂並函頒「執行職務遭受不法侵害預防計畫」範本，並透過校園職業安全衛生業務管理輔導團，提供專業諮詢、教育訓練及入校輔導，協助學校落實預防措施及事件處理。

教育部強調，面對近期令人不捨的事件，除了釐清相關事實，教育部會持續傾聽第一線教師的聲音，與地方政府及學校共同努力，維護教師工作權益與職場安全，讓教師的專業受到尊重、辛勞獲得理解，並能在需要協助時得到適切支持。

金門 金城國中 教育部

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