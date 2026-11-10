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日學者川瀨健一書寫芳明館戲院 重溫日治時期庶民記憶

中央社／ 台北10日電

台北市立文獻館近期推出「芳明館戲院──萬華映畫紀事」一書，日本學者川瀨健一表示，「芳明館」是研究台灣電影史與地方史不可或缺的拼圖，期待更多人了解這段歷史。

該書由台北市立文獻館與日本東洋思想研究所合作出版，川瀨健一及陳穎慧編撰。

川瀨健一接受訪問表示，大約30多年前他開始深入研究台灣電影史，在已故歷史學者莊永明的協助下，查閱許多關於日治時期及戰後台北戲院分布與放映紀錄，偶然間，「芳明館戲院」這幾個字進入他的視野，「這是我最早知道芳明館戲院的機緣」。

川瀨健一表示，「芳明館」作為萬華地區重要的庶民娛樂場所，不僅見證了在地歷史的變遷，也反映當時大眾文化的脈絡，「因此勾起了我極大的研究興趣」。

「芳明館」位在日治時期台北有明町四丁目二番地，約當華西街夜市尾與青山宮之間，是一座二輪電影院，1933至1944年間曾上映約800部日本電影與300部西洋電影，其中包含黑澤明處女作「姿三四郎」、最早的「金剛」電影，以及卓別林「摩登時代」。

川瀨健一認為，「芳明館」的重要性和意義在於，它不僅是一棟建築或一間放映電影的場所，更是萬華在地社群記憶與庶民生活的縮影，「它連結了日治時期的映畫文化與戰後台灣社會的發展，透過它的歷史軌跡，我們得以窺見大稻埕與萬華一帶的常民娛樂、社會網絡以及跨文化的交流」。

在調查與寫作的過程中，川瀨健一不斷尋訪、拼湊那些殘存的歷史影像與口述記憶，在他腦中串聯起庶民生活與觀影風貌，「那種如獲至寶的感動令人難忘」；當他訪問到少數幾位曾經親身經歷「芳明館」的長輩，聽他們講述當年在萬華看電影的盛況與人情味，「這些活生生的記憶，讓冰冷文獻中的歷史重新有了溫度」。

川瀨健一說，在那個特殊的時空下，觀眾走進戲院不僅僅是為了娛樂，更是想在大時代的動盪中尋求心靈寄託、了解世界局勢與文化認同，這些電影作品的上演，就是活生生的歷史見證。

川瀨健一表示，這次很幸運得以出版關於「芳明館」的書籍，然而當時台北還有許多戲院，包括大世界館、國際館、永樂座等場所，這些珍貴資料至今仍沉睡於台北市立文獻館之中，「我認為這些資料也務必盡快出版」。

日治時期 萬華 日本

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