資訊月秀最新AI學習夥伴功能 診斷卡點突破瓶頸

教育部在「115年資訊月暨台灣教育科技展」中，展示AI學習夥伴「e度」最新發布的4項功能，包括能診斷「學習卡點」，進而幫助學生突破瓶頸，還能協助教師設計教材。

115資訊月暨台灣教育科技展將於本月12日到15日在台北世貿一館登場，免費開放參觀。教育部今天發布新聞稿指出，今年度的主題為「AI方舟航向數位平權」，規劃4大展區展示AI人才培育、數位學習資源、AI素養教育及智慧教學應用成果。

由於市面上的AI工具往往直接給答案，外界擔心學生用久了會產生依賴，不願自己動腦思考。教育部因材網近年開發教育型AI學習夥伴「e度」，學生提出問題時，「e度」不會直接給出答案，而是透過舉例、引導概念，並結合明示、暗示和詳解步驟，幫助學生逐步建立學習的鷹架。

教育部在資訊月中，展示「e度」最新發布的4項功能，例如學生在因材網上學習時，系統會根據答題狀況、學習速度和經常錯誤的類型，透過AI分析「個人認知診斷」與「學習卡點」，幫助突破瓶頸。

另外，因材網也逐步開放AI工具，協助教師開發課程教材。「智慧教室」則呈現AI融入教學現場的多元情境，展現科技支持教師創新教學、提升教學效能及促進學生自主學習的無限可能。

教育部預計於14日舉辦「專場論壇」，邀請教育領域專家學者及實務工作者，分享AI教學應用、智慧學習及數位教育創新成果，交流台灣AI教育的實踐經驗與未來發展方向。相關資訊可參考資訊月網站。