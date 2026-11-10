新北推適性教育 葉丙成籲培養學習動機與探索能力

AI（人工智慧）快速改變產業與職場，前教育部政務次長葉丙成表示，隨著工作內容與所需能力不斷改變，培養學習動機、主動探索及解決問題的能力，比單純追求熱門科系更值得關注。

新北市政府教育局今天舉辦適性教育宣導活動，邀請葉丙成、雜學校創辦人蘇仰志及國際技能競賽金牌國手呂治寬等人，與教育人員交流分享，協助教師從產業趨勢與多元學習角度，思考升學及職涯輔導新方向，探索如何引導學生找到興趣與適合的未來方向。

葉丙成從AI對產業與職場的影響切入，結合學生故事，帶領教師重新思考「有前途」的意義。他認為，隨著工作內容與所需能力不斷改變，培養學習動機、主動探索及解決問題的能力，比單純追求熱門科系更值得關注。

蘇仰志則分享多元學習經驗，如何看見學生不同的特質，提供更多探索機會，協助孩子找到適合自己的學習方式。

新北高工國際技能競賽金牌國手呂治寬分享成長歷程。他提到，曾經歷迷惘與抗拒學習，國中2年級接觸程式設計後，逐漸找到學習熱情，透過持續練習累積專業，最終站上國際競賽舞台，展現興趣如何轉化為專業能力。

新北市教育局副局長劉明超表示，教育局攜手鴻海教育基金會、新北市教師會、校長協會及家長團體辦理活動，結合專家分享、國手經驗及科技產業參訪，協助教師從產業趨勢與多元學習角度，思考升學及職涯輔導新方向。

今天活動也安排參訪鴻海內湖展示中心，認識電動車及低軌衛星等科技應用。鴻海教育基金會執行長汪用和表示，基金會透過星光計畫、獎學金及科技教育等資源陪伴孩子成長，讓學生有更多探索與嘗試的機會。