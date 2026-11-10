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教育部擬開放技高教師「群介聘」 全教總憂科別專業無法對接

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部規劃自116學年、明年八月起，開放公立技術型高中試辦「部分子群教師介聘」，但全國教師工會總聯合會今指出，此舉恐有教師專業不合的問題。記者許維寧／攝影
教育部規劃自116學年、明年八月起，開放公立技術型高中試辦「部分子群教師介聘」，但全國教師工會總聯合會今指出，此舉恐有教師專業不合的問題。記者許維寧／攝影

教育部規劃自116學年、明年八月起，開放公立技術型高中試辦「部分子群教師介聘」，如同樣位於機械群中的機械科、模具科教師可互相介聘、任教。但全國教師工會總聯合會今指出，此舉恐有教師專業不合的問題，但教育部卻把協調與後續增能責任拋給學校，呼籲教育部召開公聽會，納入各界意見審慎考量。

全教總高中職主委巫彰玫表示，介聘是方便教師流動、提升教師運用彈性，過去技高老師介聘都是科對科，教育部則欲辦理群介聘，且介聘不得拒絕，但同一子群中，各科間專業相似度僅七、八成，此時即可能因為專業不一致，影響學生受教權。

全教總副理事長張瓊方舉例，依照教育部子群教師介聘建議表，同屬機械群的機械科、模具科教師可互相介聘；商管群的商業經營科、不動產管理科、流通管理科亦同。教育部依照課程相似度以及統測、證照檢定考科雷同劃分，讓上述科別教師介聘互通，但如商管群中的會計事務科、國際貿易科則因教師強調專業性，因此未開放子群介聘。

張瓊方表示，機械科老師介聘到模具科，則可能碰上不會開模的問題，如此可能發生專業度不合的狀況，教育部卻只說請學校審慎考量介聘以及請介聘教師後續增能，或請科內教師們協調。介聘教師專業不合，將只能教共同科，「難道其他老師活該要幫他承接？」呼籲教育部，政策應該周延，不能什麼都丟給學校。

再者，張瓊方也說，教育部判斷可說沒有標準。部分科別可以因為教師強調其專業性而豁免，反之，難道是認為開放介聘的科別不這麼專業？且以課程相似度作開放介聘的標準，代表很多科讀的內容均近似，那實務上又何必分這麼多科？教育部自己都無法解釋。

全教總建議，可先實施子群教師甄試，如讓「群教甄」先實施數年，屆時「群介聘」才有需求；或已有部分技高執行群招，也能從群招學校先執行。再者，偏鄉少數科別教師也可能藉群介聘到他校，偏鄉只能找代理、代課教師，建議群介聘真的要做，只能一進一出，避免老師因此流失。

國教行動聯盟理事長王瀚陽則表示，群介聘老師可能碰上科別不擅長的問題，「那誰要來承擔孩子學壞、學錯的風險？」政策只考量到老師因生活、家庭需要介聘，但卻無考量學生需求。

王瀚陽說，教育部應說明，群介聘下教師專長與資格如何核對、如何培訓增能，而非人直接過去，卻什麼都沒說清楚。也呼籲教育部舉辦公聽會，讓關係人如學生、家長、老師一同參與。

學生團體EdYouth常務監事陳胤嘉則說，技高的實作占比高，若老師專業缺乏，則可能無法帶領學生操作設備，甚至還會影響課綱中校本課程的實施。普高、技高近年都在對國中生宣導適性發展，若學生選讀技高端喜歡的科別，卻遇上專業不符的老師，也可能破壞當時適性選擇的初衷。

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