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影／金門代理教師猝逝真相不明 家屬懇求專案調查

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙、立委陳培瑜、范雲及家屬，上午在立法院舉行「金門教師輕生案家屬出面懇求專案調查」記者會。家屬（左二）悲痛出席表示，弟弟是滿懷教育熱忱赴偏鄉金門任教，卻疑因氣質溫柔在校園遭受歧視與言語霸凌，期待教育部介入成立「專案小組」進行公開透明的調查。記者黃義書／攝影
全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙、立委陳培瑜、范雲及家屬，上午在立法院舉行「金門教師輕生案家屬出面懇求專案調查」記者會。家屬（左二）悲痛出席表示，弟弟是滿懷教育熱忱赴偏鄉金門任教，卻疑因氣質溫柔在校園遭受歧視與言語霸凌，期待教育部介入成立「專案小組」進行公開透明的調查。記者黃義書／攝影

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙、立委陳培瑜、范雲及家屬，上午在立法院舉行「金門教師輕生案家屬出面懇求專案調查」記者會，揭露案件調查過程中重重疑點與行政處置瑕疵，要求中央主管機關切勿遮掩真相，立委與家屬呼籲教育部與相關單位，立即啟動外部專家參與之獨立專案調查。

金門縣立金城國中日前發生代理教師猝逝事件，引發社會關注與教育界震驚。然而，事件發生至今，現行性平會調查無法通盤釐清職場霸凌問題，並質疑調查過程的客觀中立性。家屬（姐姐）悲痛出席表示，弟弟是滿懷教育熱忱赴偏鄉金門任教，卻疑因氣質溫柔在校園遭受歧視與言語霸凌，甚至在離世後仍遭持續中傷。面對失去至親的劇痛與遲遲未果的真相，家屬期待教育部介入成立「專案小組」進行公開透明的調查。這不僅是為了還給死者一個應得公道與尊嚴，更期盼能藉此終結教育現場惡意，還給全台基層教師一個安穩、免於恐懼的教學環境。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（右二）、立委陳培瑜（左一）、范雲（右一）及家屬（左二），上午在立法院舉行「金門教師輕生案家屬出面懇求專案調查」記者會，指案件調查過程中重重疑點與行政處置瑕疵。呼籲教育部與相關單位，立即啟動外部專家參與之獨立專案調查。記者黃義書／攝影
全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（右二）、立委陳培瑜（左一）、范雲（右一）及家屬（左二），上午在立法院舉行「金門教師輕生案家屬出面懇求專案調查」記者會，指案件調查過程中重重疑點與行政處置瑕疵。呼籲教育部與相關單位，立即啟動外部專家參與之獨立專案調查。記者黃義書／攝影

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