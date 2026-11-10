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全球增溫控在1.5度內 碳預算估不到4年耗盡

中央社／ 台北10日電

根據「2026年全球碳預算報告」，若要將全球升溫限制在攝氏1.5度以內，依今年排碳水準，剩餘碳預算不到4年就會耗盡；且全球新興的碳移除技術，年減量還不足以抵銷化石燃料30分鐘排放量。

「2026年全球碳預算報告」今天發布，此報告自2006年起每年更新，目標是建立全球碳循環的完整圖像，同時呈現自然與人類活動的影響。

根據報告，2026年初步數據顯示，全球化石燃料排放的二氧化碳量預估將較2025年下降0.4%（區間為-1.5%至0.6%），預估2026年全球化石燃料二氧化碳排放量將下降至382億噸。

報告指出，2025年人類活動造成的全球升溫幅度已達1.37度，若將全球升溫限制在1.5度以內，碳預算僅剩1500億噸。依2026年的排放水準持續排放，剩餘碳預算不到4年就會耗盡。

此外，目前全球新興二氧化碳移除技術的年移除量，還不足以抵消全球化石燃料在30分鐘內所排放的二氧化碳。

台灣科技媒體中心邀請專家學者提供觀點。政治大學經濟學系副教授李文傑認為，從燃料來看，石油碳排減少1.9%，煤炭反而增加0.6%。比較像是伊朗衝突引發能源震盪，導致油價大漲、石油運不出來之後的被動減少，不能算是各國主動減碳的成果。

李文傑指出，台灣減碳靠的是生產時使用能源變少，但能源本身並沒有變乾淨；今年電價2次凍漲，碳費開徵第一年又有近9成收費工廠適用優惠費率，用電和排碳的成本都被壓低，企業和家庭就缺少改用低碳能源的理由。

台北大學自然資源與環境管理研究所教授林晉勗表示，報告指出近10年排放成長趨緩，主因為太陽能與風電，其次是電動車；有40國經濟仍成長，但排放量下降。

林晉勗進一步說明，在電動車方面，交通部核定目標是2030年電動小客車占新車30%、電動機車占35%；然而依公路局2025年新車領牌資料，電動小客車及電動機車占比分別僅約8%與7%。

台北科技大學工業工程與管理系副教授徐昕煒表示，「真正能持續的減碳，是景氣回來時，排放不會跟著回來」，台灣企業可從減少不良品與重複工程、改善排程、回收廢熱及搭配低碳電力做起，也要確認效率進步沒有被產量增加抵銷。

徐昕煒認為，電動車需要充電、住宅管理與電力配套。補助能降低買車門檻，但充電方便才能降低使用門檻；政策應一起考量社區安裝協調、充電可靠性與公共運輸。

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