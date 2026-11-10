第30屆台法文化獎出爐 淡大榮譽教授楊淑娟、EFEO主任梅豪方獲獎

文化部今天公布第30屆「台法文化獎」得主，由淡江大學榮譽教授楊淑娟，以及法國遠東學院（EFEO）台北中心主任梅豪方（Frank MUYARD）摘下獎項。

文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「台法文化獎」，9月14日評審團在巴黎召開評審會議後，從從來自法、英、德、西、瑞、台等地數十名申請者中，評選出2名獲獎者。

楊淑娟為淡江大學榮譽教授，曾任法文系系主任、中華民國法語教師協會理事長，並為台灣首位擔任亞太法語教師聯盟主席的學者。40年來，她始終熱情投身於法語推廣與法國文化交流，不僅於國立教育廣播電台主持法語教學節目長達30載，亦著有20餘部法語教學與文化著作，致力於將法語學習結合藝術與文化推廣，20餘年間籌辦超過100場文化活動，包括全國法語歌唱大賽、亞太區法語香頌大賽、法語區歌曲音樂會、法語音樂劇演唱會及音樂節演唱會等。

此外，楊淑娟舉辦「全國法語教師論壇」與「亞太法語教師聯盟的實體及線上法語教學活動」，促進法語教師間的專業交流與教學經驗分享，並參與籌辦「BELC亞太法語師資培訓班」，培育數百位法語教師，為台灣及亞太地區的法語教學與台法學術合作奠定深厚基礎。

梅豪方為法籍社會學家、歷史學家，深耕台灣20逾年，自2017年起擔任法國遠東學院台北中心主任，並曾任法國現代中國研究中心（CEFC）台北分部主任，研究聚焦於臺灣政治社會學、現代史及當代社會演變，深刻分析台灣民主化過程中的國家認同形成、台灣考古學與原住民考古學的歷史與發展，以及將台灣置於全球殖民與後殖民社會的比較研究。

梅豪方亦於國立中央大學法文系任教10餘年，開授法國當代社會學與哲學理論課程，培養無數台灣學子赴法深造。任職機構主任期間，他長期籌辦國際學術研討會與工作坊，為台法人文社會科學網絡串連與深耕作出卓越顯著貢獻。

文化部表示，「台法文化獎」自1996年由文化部（前文建會）與法蘭西學院人文政治科學院共同辦理迄今屆30年，以公開徵件方式徵選，並自2006年起，擴大徵件範圍至全歐洲，表彰在法國、歐洲及台灣推動臺、法、歐文化藝術交流具特殊貢獻的機構或人士，評審會議由臺法雙方逐年輪流於臺北及巴黎召開，每年於法蘭西學院公開舉行授獎儀式。

本屆「台法文化獎」由文化部長李遠、法蘭西學院人文政治科學院前終身秘書皮特（Jean-Robert PITTE）院士等台法相關領域專業人士共同組成評審團選出得獎者。期待藉由「台法文化獎」持續激勵深耕台法、台歐文化領域且卓然有成的單位或人士，促進雙邊更多面向的文化合作與交流。