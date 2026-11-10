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兩廳院「看不見」繪本說故事 開啟明盲共融對話

中央社／ 台北10日電

打破傳統觀演框架與視覺習慣，兩廳院推出「看不見」親子繪本故事活動，結合黑白繪本意象與圖書館空間，引導親子關上視覺、打開聽覺與觸覺，開啟明盲共融對話。

根據兩廳院發布的新聞資料，繪本「看不見」以強烈的黑白影像，描繪蒙眼男孩進入視覺障礙處境的冒險故事，兩廳院則運用表演藝術圖書館及周邊空間，設計闖關體驗。活動過程由孩子安排大人戴上眼罩，大人聽從孩子的口語指令組合物件；親子也需要一同戴上眼罩，抓著指引繩索進行黑暗探索。

此外，參與者可以雙手觸摸牆面密碼寶盒，用耳朵分辨鈴鐺或用鼻子辨識味道來解謎。透過非視覺的互動設計，引導孩子從外在世界的「看不見」，轉向對自我情緒的「清晰看見」，學會指認並表達細微的心理感受，也在生活中開啟觀察與理解他人的新視角。

兩廳院表示，在每場解謎成功時，會安排不同領域的「真人視障魔法師」現場交流。參與的視障心理師朱芯儀分享，兩廳院透過這次活動讓大家跨越感官邊界，不只帶孩子認識視覺障礙，更創造明眼人與視障者真實交流的契機，「這是『明盲共融』最美好的起點。」

後續場次也將邀請台灣導盲犬協會視障宣導講師黃靖茹、中華視障路跑運動協會理事長周明以及視障按摩師林承潔等特邀來賓參與分享，帶給參與者更多元的視角與深刻的同理體驗。參與活動的家長郭霖受訪時表示，透過親身感受和聆聽，就是給孩子最棒的共融啟蒙。

兩廳院同步預告，2027年親子計畫將延續「現地製作、多元選題、親子共感」3大路徑，推出年度主題「奇妙故事集：他與他們的秘密夥伴」，透過藝術家真實的生活趣事、繪本與動物夥伴故事，帶領親子發現「每一個獨特靈魂，都能找到與世界相處的方式」，讓藝術成為擁抱彼此獨特樣貌的開始。

國家兩廳院2026年「看不見」親子繪本說故事活動即日起舉行至11月21日，地點在兩廳院表演藝術圖書館。

繪本 兩廳院 故事

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