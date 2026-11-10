高科大前副校長 接大考中心主任

大學入學考試中心前主任張新仁任期屆滿，由國立高雄科技大學前副校長謝淑玲接任，昨天舉行交接典禮。過去大考中心主任多由一般大學及學術研究機構人士出任，謝淑玲是首位科大出身的大考中心主任。教團期待她以多元視角推動改革，優化報名系統，重新檢視英聽測驗的必要性。

謝淑玲為國立高雄科技大學水產食品科學系特聘教授，她表示，未來將朝三個方向努力。首先是審慎因應ＡＩ及新科技帶來的挑戰，例如智慧眼鏡等新科技工具出現，考驗考試防弊，但她相信科技的發展能讓數據分析及相關研究更加精進，期盼將研究落實於教學現場。

其次是建立更開放、透明的溝通機制，第三是提升突發事件應變能力，針對地震、暴雨及外部電力中斷等狀況，建立完整標準作業程序。

全教總高中委員會巫彰玫說，期待謝淑玲未來能以更多元的視角帶領大考中心。升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則說，大考中心應優化報名系統。目前多數高中會統一彙整學生資料送交大考中心，建議導入ＡＩ等科技工具，簡化報名、繳費等行政流程，減輕高中端負擔。此外，目前大學採計英聽的科系不多，應重新檢視英聽測驗是否繼續辦理，或從每年舉辦兩次減為一次。