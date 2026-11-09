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從閱讀到寫作 《好讀》助攻素養教學

聯合報／ 教育事業部
新竹市教育處日前舉辦教師線上研習，邀請聯合報寫作教室講師分享「打開好讀這樣用」，帶領教師如何運用《好讀》周報資源，提升學生閱讀與寫作能力。圖／教育事業部
新竹市教育處日前舉辦教師線上研習，邀請聯合報寫作教室講師分享「打開好讀這樣用」，帶領教師如何運用《好讀》周報資源，提升學生閱讀與寫作能力。圖／教育事業部

新竹市教育處日前舉辦教師線上研習，邀請聯合報寫作教室講師分享「打開好讀這樣用」，帶領教師如何運用《好讀》周報資源，提升學生閱讀與寫作能力。

新竹市長高虹安表示，語言是孩子探索世界的望遠鏡，市府始終將語文教育視為厚植城市競爭力的核心，並持續挹注多元資源打造沉浸式校園閱讀環境，致力讓孩子能在豐富的語言土壤中自信表達、開闊視野。在這座智慧之城，寫下屬於自己的未來篇章。

講師表示，108課綱強調核心素養，教育目標不再只是傳授學科知識，更重視學生能否將所學運用於日常生活，解決實際問題。因此，考題取材也愈來愈多元，從生活經驗到社會議題，都可能成為命題素材。學生不能只熟悉特定領域或文章類型，而應廣泛涉獵不同主題，建立跨領域的閱讀能力。

面對新的學習需求，講師指出，學生需要強化長文閱讀、跨域閱讀及批判性閱讀三項能力。不過，在資訊快速流通的時代，學生多習慣短時間接收大量訊息，較難靜下心來讀完長篇文章。《好讀》周報透過不同領域的文章，引導學生接觸多元知識、認識生活議題，並在閱讀過程中練習思考與判斷，為學習及未來生活做好準備。

講師也說明，閱讀不只是找出文章中的資訊，還包括統整內容、理解意義，以及進一步省思與評價。這些能力同樣影響寫作表現。學生若平時閱讀量不足，寫作文時沒有素材、不知如何舉例的困境，即使有想法，也難以充分展開論述。因此，教師應透過閱讀引導學生累積知識，並練習分析議題、形成個人觀點，讓文章內容更有深度。

為協助教師將閱讀融入課堂，講師介紹《好讀》提供的免費教學資源。「圖擊隊」每周設定不同議題，設計五道問題供學生投稿，隔周再刊登其他學生的作答內容，讓學生有機會接觸不同想法，從比較與討論中檢視自己的觀點。「閱讀任務」則由專人依循PISA閱讀三層次編製學習單，教師可直接使用學生版教材，每周安排短時間帶領學生練習，持續累積閱讀能力與寫作素材。

除了閱讀學習單，《好讀》也提供豐富的寫作專欄及延伸教學內容，教師可依照文章主題發展不同課程，例如將閱讀內容轉化為戲劇演出、改編歌詞，或運用影片搭配閱讀測驗，增加課堂互動與學習趣味。透過多元的閱讀與創作活動，學生不只能理解文章內容，也能練習站在不同立場思考，進而提升思辨及表達能力。

新竹市教育處日前舉辦教師線上研習，邀請聯合報寫作教室講師分享「打開好讀這樣用」，帶領教師如何運用《好讀》周報資源，提升學生閱讀與寫作能力。圖／教育事業部
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