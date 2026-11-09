世界青少年發明展台灣奪8金 學生創智慧防火頭盔、廁所管理系統

2026年第22屆世界青少年發明展日前在中國北京舉行，我國代表隊表現亮眼，34件參賽作品全數獲獎，共摘下8面金牌。參賽作品包括可供火災逃生使用的「智慧防火逃生頭盔」，以及結合自動清潔與緊急求助功能的公共廁所智慧管理系統「Toibot」。

本屆發明展共有來自9個國家與地區、151件作品參賽，最終頒發金牌23面、銀牌30面、銅牌48面及佳作50項。台灣代表隊參賽作品全數獲得肯定，獲獎數包括8面金牌、7面銀牌、13面銅牌及6項佳作。

目前就讀華盛頓中學國際部國一的林承澔，以「智慧防火逃生頭盔」參賽。他表示，火災發生時，濃煙往往比火焰更容易造成傷亡，民眾也可能因視線受阻而迷失方向，錯失逃生時機，因此設計這款頭盔，希望協助使用者爭取逃生時間。

林承澔說，頭盔使用時只要按下按鈕，就會自動充氣並啟動供氧系統，可提供約10分鐘氧氣，讓使用者在濃煙環境中維持呼吸。頭盔也結合GPS定位功能，使用者受困時，消防人員可透過定位資訊掌握其大致位置，協助搜救。

考量公共場所的收納需求，這項設計採用可摺疊、縮小體積的結構，方便放置於學校、家庭及公共場所，供民眾緊急時取用。林承澔也曾將發明帶到消防隊，與第一線消防人員交流。經消防隊建議，未來可進一步將相關設計概念應用於住宅空間，並朝公共場所防災應用發展。

台北市幸安國小六年級學生張廷瑀、李曜宇則耗時一年半研發「Toibot」，這是一套為公共廁所設計的智慧管理系統，張廷瑀表示，設計構想來自觀察到部分公共廁所環境髒亂、不夠衛生，加上近年清潔人力較為不足，因此希望透過自動管理及清潔系統，改善公共廁所環境，提供使用者更乾淨、便利的如廁空間。

張廷瑀說，系統可安裝於廁間，具備自動清潔功能，當偵測到廁間門開關累計達5次後，就會自動啟動清洗程序，先灑水再進行清潔。系統也設有緊急求助機制，當偵測到使用者在廁所內停留過久時，會啟動聲光警示，提醒使用者按下回應按鈕，確認自身狀況；若使用者未按下按鈕，系統便會判斷可能發生突發狀況，通知相關人員前往協助。

教育部政務次長張廖萬堅表示，世界青少年發明展自2004年創辦以來，持續鼓勵青少年發揮創意。近年教育部與各縣市教育局處積極推動「探究與實作」及「創客（Maker）教育」，核心理念是引導學生動手實踐，從單純思考轉向實際行動，培養解決問題的能力，也為AI時代培育具備創新思維的人才。