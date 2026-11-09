開拓模型祭首設文總特別獎 得獎作重現港片場景

第14屆開拓模型祭暨第10屆台灣國際模型公開賽昨天落幕，文總首創「文總特別獎」，得獎作品「機動部隊 Action」重現香港電影片場，可見台灣創作者對香港文化的致敬。

中華文化總會發布新聞稿表示，文總11月7日及8日前進台港文化交流盛事「好友港節」及第14屆開拓模型祭暨第10屆台灣國際模型公開賽，前者透過新活水「點解香港」絕版精摘報紙、市集與音樂搭起台港友誼橋樑；後者得獎作品也與好友港節隔空呼應。

首度跨界參與開拓模型祭暨台灣國際模型公開賽，文總邀請資深台灣模型達人、曾榮獲國際最大模型盛會之一莫雄堡模型大賽科幻組金牌的陶宣熙擔任「文總特別獎」評審。

得獎作品「機動部隊 Action」創作者李秉儀來自桃園，他表示，過去多專注於軍事相關題材，今年首度創作民間街景作品。因他對香港獨特的街景美學情有獨鍾、且熱愛警匪片題材，便以香港經典電影「機動部隊」拍片現場為靈感，打造出充滿港式風情的微縮場景模型。

李秉儀期望，觀眾能透過作品體會到成就一部電影的背後，辛苦的不只有鏡頭前的演員們，還有龐大劇組團隊的付出。創作中最困難的地方在於資料收集，包含老舊建築外牆電線的纏繞方式、街角垃圾與菸蒂的散落位置，甚至是香港獨有的消防栓，他都投入相當大的心力考究，只為還原最真實的街景樣貌。

文總指出，本次模型祭參展也將台灣燈會震撼全場的燈會巨作「青森睡魔抵嘉」，打造為1：30的立體模型，攜手軍事連線雜誌協助製作、黑體工作室藝術家莊一中手繪上色。從角色神韻、服飾紋理到層層堆疊的色彩，一筆一畫細細描繪、仔細比對原作的色彩與紋理，光是塗裝上色工序，就耗時約2個月。

文總表示，展期結束後，青森睡魔抵嘉模型、虎爺公燈藝裝置將回到文化總會保存，期待透過本次展出，讓更多人認識這件台日文化交流的精彩作品。