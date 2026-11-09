文化部啟動十三行計畫！博物館設開放式庫房 立委妙喻「考古界鼎泰豐」

文化部長李遠今日訪視十三行博物館，宣布啟動「十三行文化典藏空間暨史前聚落科技再現計畫」，此一計畫將透過典藏空間建置、沉浸式展示、數位互動體驗及智慧化典藏管理機制，提升考古文物保存與研究。未來十三行博物館2館將有較1館7倍大的空間，也擁有開放式的修復、典藏空間，立委洪孟楷形容宛如「考古界的鼎泰豐」。

李遠今日會同立委蘇巧慧、洪孟楷、新北市文化局長張䕒育、國立成功大學考古學研究所名譽教授劉益昌、中央研究院歷史與語言研究所陳光祖等，共同訪視十三行博物館。

「十三行文化典藏空間暨史前聚落科技再現計畫」將透過典藏空間建置、沉浸式展示、數位互動體驗及智慧化典藏管理機制，提升考古文物保存與研究、文化教育與數位科技應用量能。同時，串聯大坌坑考古遺址，以及配合淡水河口周邊地區持續推動的交通建設、公共工程及觀光環境改善工作等，進一步強化淡水河口地區整體文化觀光發展，打造兼具史前文化特色、河口景觀魅力及休閒遊憩功能的重要文化廊帶，並帶動區域整體發展，讓十三行文化與剛落成的淡江大橋古今輝映。

劉益昌表示，十三行博物館所在的淡水河口在台灣史前與世界史中皆具有關鍵的地位，不僅是南島語族起源於台灣的佐證之一，也曾是琉球王國等國際貿易的重要航線停留點。期許未來十三行博物館有機會邁入3.0願景，提升汙水處理的效能，並讓十三行遺址完整重現世人眼前，成為國際交流的重要區域。

此一計畫屬「再造歷史現場2.0計畫」。李遠表示，當大家對於台灣歷史可能有不同的解讀及書寫時，文化部於105年提出的「再造歷史現場計畫1.0計畫」，希望透過一步步的歷史現場重建，「讓歷史自己說話」。而經過10年打開歷史現場以後，邁入2.0的計畫，更是要將「台灣的歷史還給人民」，讓大家共同書寫台灣的歷史，並且重建文化治理及文化發展的方向。