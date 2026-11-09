快訊

9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判17年半 上訴現身高院開庭

把京華城土地視為孩子！沈慶京不解陳情變行賄 律師安慰：檢察官壞壞

黃仁勳認外遇！彭博：輝達曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

聽新聞
0:00 / 0:00

文化部啟動十三行計畫！博物館設開放式庫房 立委妙喻「考古界鼎泰豐」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠參觀十三行博物館，欣賞鎮館之寶「人面陶罐」。圖／文化部提供
文化部長李遠參觀十三行博物館，欣賞鎮館之寶「人面陶罐」。圖／文化部提供

文化部長李遠今日訪視十三行博物館，宣布啟動「十三行文化典藏空間暨史前聚落科技再現計畫」，此一計畫將透過典藏空間建置、沉浸式展示、數位互動體驗及智慧化典藏管理機制，提升考古文物保存與研究。未來十三行博物館2館將有較1館7倍大的空間，也擁有開放式的修復、典藏空間，立委洪孟楷形容宛如「考古界的鼎泰豐」。

李遠今日會同立委蘇巧慧、洪孟楷、新北市文化局長張䕒育、國立成功大學考古學研究所名譽教授劉益昌、中央研究院歷史與語言研究所陳光祖等，共同訪視十三行博物館。

「十三行文化典藏空間暨史前聚落科技再現計畫」將透過典藏空間建置、沉浸式展示、數位互動體驗及智慧化典藏管理機制，提升考古文物保存與研究、文化教育與數位科技應用量能。同時，串聯大坌坑考古遺址，以及配合淡水河口周邊地區持續推動的交通建設、公共工程及觀光環境改善工作等，進一步強化淡水河口地區整體文化觀光發展，打造兼具史前文化特色、河口景觀魅力及休閒遊憩功能的重要文化廊帶，並帶動區域整體發展，讓十三行文化與剛落成的淡江大橋古今輝映。

劉益昌表示，十三行博物館所在的淡水河口在台灣史前與世界史中皆具有關鍵的地位，不僅是南島語族起源於台灣的佐證之一，也曾是琉球王國等國際貿易的重要航線停留點。期許未來十三行博物館有機會邁入3.0願景，提升汙水處理的效能，並讓十三行遺址完整重現世人眼前，成為國際交流的重要區域。

此一計畫屬「再造歷史現場2.0計畫」。李遠表示，當大家對於台灣歷史可能有不同的解讀及書寫時，文化部於105年提出的「再造歷史現場計畫1.0計畫」，希望透過一步步的歷史現場重建，「讓歷史自己說話」。而經過10年打開歷史現場以後，邁入2.0的計畫，更是要將「台灣的歷史還給人民」，讓大家共同書寫台灣的歷史，並且重建文化治理及文化發展的方向。

文化部 鼎泰豐 十三行 考古 博物館 文化局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鄭麗君看基隆400特展 「相信童子瑋能再創基隆自信光榮」

成大博物館歷經修繕重啟 歷時93年「起家厝」揭開新篇章

洪災受損文物如何修復？臺灣15位博物館專家赴捷克交流取經

臺博館質感AI宣傳片《異特龍的奇幻夜遊》引熱議 「恐龍阿公」台語導覽穿梭古今認識典藏與臺灣歷史

相關新聞

教師憾事頻傳教團籲調查背後原因 教育部長鄭英耀回應了

教師憾事頻傳，上個月一連發生3起教師死亡事件，全國代理暨代課教師產業工會呼籲教育部成立專案小組，深入調查背後原因。教育部長鄭英耀今天表示，教師心理健康是支撐教學品質的重要保障，學校不應只關注學生，也應建立教師的人際、工作及情感支持網絡，協助教師紓解壓力。

文化部啟動十三行計畫！博物館設開放式庫房 立委妙喻「考古界鼎泰豐」

文化部長李遠今日訪視十三行博物館，宣布啟動「十三行文化典藏空間暨史前聚落科技再現計畫」，此一計畫將透過典藏空間建置、沉浸式展示、數位互動體驗及智慧化典藏管理機制，提升考古文物保存與研究。未來十三行博物館2館將有較1館7倍大的空間，也擁有開放式的修復、典藏空間，立委洪孟楷形容宛如「考古界的鼎泰豐」。

教育部師資培育及藝術教育司武曉霞司長專訪：形塑具備韌性與未來力的教師圖像

｢十年樹木，百年樹人。」師資培育是高等教育中不可或缺的專業基石，旨在培育優質教育園丁，灌溉國家未來人才。面對社會變遷、數位化浪潮以及教育現場的轉型需求，優質的師資與教保人才更是決定國家未來發展的關鍵。本期雙月刊開卷語，特地專訪教育部師資培育及藝術教育司（以下稱師資藝教司）武曉霞司長，深入剖析我國師資培育政策的核心理念，探討師培與教保評鑑的重點方向與制度特色，並分享政府在師資與教保培育上的政策願景及具體規劃，為新時代勾勒出具備韌性及未來力的教師圖像。

美國CAEP及英國Ofsted師資培育評鑑機制與革新作法對臺灣師資培育評鑑之啟示

師資培育品質攸關學校教育品質與學生學習成果。傳統師資培育評鑑多以師資、課程、設備及行政制度等投入與過程條件作為品質判斷依據；然而，近年國際品質保證制度逐漸要求培育機構說明師資生究竟學會什麼、臨床實務是否有效、畢業生進入教育現場後是否具有專業效能，以及機構能否利用可信資料持續改善。此一轉變，使師資培育評鑑由合規性檢核逐步走向證據本位、成果導向及影響導向。

「自辦評鑑」還是「分年評鑑」？師資培育評鑑方式之問題探討

教育部為確保國內師資培育大學能在良好的制度設計與課程活動下，培育出優秀師資生，自民國95年起開始辦理師資培育評鑑。第一週期師培評鑑至100年止，以等第制的方式評定結果；101年至106年為第二週期，正式引入認可制的精神與方式，並依評鑑項目給予認定結果；107年至112年為第三週期，由於以認可制作為師培評鑑的方向已大致確定，故主要沿用第二週期的評鑑方式；113年起進入第四週期，目前正持續進行中。

教保員培育經營與發展策略：從教保評鑑之觀察

良好的幼兒教育是健全幼兒身心發展、提供家庭支持，以及促進社會公平和穩定的重要關鍵之一；良好的幼兒教育包含優質的教保服務人員、教保活動課程設計、學習環境規劃、班級經營、行政管理等，其中教保服務人員是幼兒教育品質的核心關鍵，因此教保服務人員的培育扮演教保品質至關重要角色。本文聚焦於教保員培育與評鑑，首先介紹教保員培育與進用，接著說明教保員培育評鑑，之後從評鑑論述教保員培育經營與發展策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。