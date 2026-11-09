教師憾事頻傳教團籲調查背後原因 教育部長鄭英耀回應了

教師憾事頻傳，上個月一連發生3起教師死亡事件，全國代理暨代課教師產業工會呼籲教育部成立專案小組，深入調查背後原因。教育部長鄭英耀今天表示，教師心理健康是支撐教學品質的重要保障，學校不應只關注學生，也應建立教師的人際、工作及情感支持網絡，協助教師紓解壓力。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙說，教師死亡事件反映的已不只是校事會議問題，而是整體教育職場環境需要檢視，相關事件也已非單一個案，呼籲教育部成立專案小組，深入了解背後原因。工會強調，「教師不是只能保護學生，卻無法被保護的人」，不希望每一次教師的離世，都只換來一句「深表遺憾」，更不希望必須付出生命的代價，社會才願意正視教師的困境。

鄭英耀今天下午出席「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」成果分享會。會後被問媒體問及此事，他回應，教師心理健康是支撐教學品質的重要保障，過去學校較著重照顧學生，但教師同樣承受各種工作挑戰與壓力，校長及行政團隊應善用校園空間，提供教師交流及分享的機會，讓教師能彼此分享工作上的心情與壓力，獲得支持與舒緩。

鄭英耀說，生命是可貴的，不論學生或教師，面對生活、工作、家庭、教學的壓力，都應適時尋求協助，「有三五好友傾聽心情故事，我相信是能夠舒緩壓力，也會珍惜生命，因為人際間的情感連結十分重要」；他也說學校不應只關注學生，也應讓教學團隊及行政團隊建立人際支持、工作支持及情感支持網絡。

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