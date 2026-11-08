阿里山鐵道和澳洲藍山共同的工程密碼 「之字形」鐵路特展登場解謎

去年12月，澳洲之字形鐵路與阿里山森林鐵路締結為姊妹鐵路，「遺產鐵道故事－之字共鳴台澳特展」7日在澳洲新南威爾斯州藍山之字形鐵路（Zig Zag Railway）揭幕。兩條歷史鐵路雖身處不同地理環境，卻同樣運用巧妙的「之字形」工程技術克服險峻山脈。

「之字形(Zig zag)」是一種鐵路與道路工程中，專門用來克服陡峭坡度與險峻山脈的特殊路線設計。當地形的高度落差太大，火車或汽車若直接爬坡會因為動力不足而無法前行時，工程師便會運用「之」字形原理來解決問題。

全長11 公里的Zig Zag Railway 1869 年啟用，是突破藍山地形限制的先驅工程，使火車得以首次成功翻越藍山，克服陡坡與複雜地勢，讓新南威爾斯西部平原與雪梨之間的客貨運輸得以順利進行。在主線改道之後該路段曾長期閒置， 1970 年代重新復興為文化觀光鐵道，定期運行蒸汽列車與各式主題活動，其旅客服務、維修與復舊工程高度仰賴志工團隊。

「遺產鐵道故事－之字共鳴台澳特展」展覽內容涵蓋阿里山鐵路歷史照片、工程技術、文化資產修復經驗與雙邊交流成果，讓觀眾能在陣陣汽笛聲與山林景致中，親身體驗兩條山岳鐵路跨越時空的「之字共鳴」。

駐雪梨辦事處長許柏逸表示，之字形鐵路地處大藍山世界遺產區，而阿里山林業暨鐵道文化景觀則是台灣唯一的國定重要文化景觀及世界遺產潛力點標竿，兩條歷史鐵路雖身處不同地理環境，卻同樣運用巧妙的「之字形」工程技術克服險峻山脈，並在各自的歷史脈絡中承載了林業發展、山村聚落記憶以及文化觀光與遺產永續保存的使命。

之字形鐵路有限公司執行長Daniel Zolfel指出，本次特展跳脫傳統室內展陳形式，直接設置於之字形鐵路的實際營運場域中，讓遊客在候車、搭乘與駐足的過程中，自然而然地沉浸於台澳鐵道文化的對話。

文化部表示，特展展期自即日起至12月7日，部分戶外展示設施與展板在展期結束後，將長期留存於之字形鐵路，讓這座橫跨南半球與台灣的文化橋樑綿延不絕。