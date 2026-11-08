PISA：用AI寫作業 恐落後一年學業

根據國際學生能力評量計畫（ＰＩＳＡ）最新報告指出，平均百分之四十五點五ＯＥＣＤ國家學生，每周至少使用ＡＩ chatbot幫助學習；然而，在摘要閱讀、初步研究、撰寫作業等具體學校任務中，不使用ＡＩ的學生，科學成績平均反而高出約廿分，相當於領先同儕一年的學業。

不過報告中也提到，經常使用ＡＩ學習、同時又在學校接受「如何判斷ＡＩ生成資訊品質」訓練的學生，科學表現反而略高。

對此，台師大副教授賴以威表示，ＡＩ對學生學習成績的影響呈現雙向發展，關鍵不在於「用或不用」，而是學生使用ＡＩ的「動機」與「方式」。以計算機為例，輸入數學題目按計算機馬上就有答案，但如果只靠按計算機，數學能力絕不可能提升。

賴以威強調，學習過程中那些看似漫長、痛苦且充滿掙扎的計算錯誤與寫直式過程，正是能力成長的關鍵。若學生試圖透過ＡＩ跳過這些心智歷程，學習成效必然受挫。

台南市樹林國小教師楊易霖則認為，ＡＩ是毒藥還是解方，關鍵取決於「學生對學習是否抱有熱情」。若學生缺乏學習動機且盲目使用ＡＩ，將弱化問題意識，磨損推論耐性，逃避對證據負責。