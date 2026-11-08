防禦性教學 教團憂學生躺平

台灣具「成長型思維」的學生比率低於ＯＥＣＤ國家平均，四成八學生認為社會階級難以改變。教團分析，近年教學現場出現防禦性教學，加上「快樂學習」強調學生自主、學校約束力相對減弱，學生若缺乏自主學習與基礎能力，可能逐漸失去學習動力。

全中教理事長史美奐說，一○八課綱強調學生自主學習，但目前仍看不到如何真正落實到各科教學，學生大部分時間都是為了應付考試，很少真正反思從課程中學到什麼、達成什麼目標。再加上台灣會考、學測、分科測驗為了維持鑑別度，常出現難度較高的題目，學生容易自我否定。

史美奐提到，受到校事會議影響，近年教學現場出現防禦性教學，教師不敢強烈管教學生，導致現在「躺平」的學生比較多。

全教總副理事長張瓊方也說，現在教育強調快樂學習，學校約束力不足，教師也不敢管教，若學生在國小階段沒有打好基礎，到了國高中就很難進一步延伸學習，除非學生本身具備高度自律性。

史美奐認為，如今即使透過教育進入中產階級，也可能被房貸等生活成本壓縮，現在學生大多不太敢想像透過自身努力改變階級，可能更傾向只能靠繼承「階級複製」。