PISA報告：我學生僅45%具成長型思維

二○二五年國際學生能力評量計畫（ＰＩＳＡ）出爐，台灣四成五學生具備「成長型思維」（growth mindset），低於ＯＥＣＤ國家平均六成九，另有近半學生同意「人的社會階級是很難改變的」。

對此，學界認為，學生作答可能受到試題翻譯與文化差異影響，但台灣教育長期重視考試成績，也可能削弱學生的成長型思維。

ＰＩＳＡ將「認同智力可經由後天學習、努力而培育」者，視為具「成長型思維」，台灣四成五學生具備，但換而言之，逾半數台灣學生仍缺乏。而報告也指出，台灣學生目標設定能力仍有待提升，如只有三成學生表示經常制定學習計畫；三成三學生會主動提問、檢視是否理解學習內容，兩項分數均略低於ＯＥＣＤ平均。

對台師大心測中心副主任曾芬蘭解釋，台灣學生施測時使用翻譯試題，「成長型思維」一題翻譯為「你有一定智力，而你不太能改變自身智力」。「智力」（intelligence）一詞在一定程度上的理解與文化因素，影響了學生的作答。曾芬蘭提到，調查也發現，大部分台灣學生確實認為智力無法改變，但逾半數認為科學能力可靠後天學習改變。

中央大學網路學習科技研究所講座教授陳攸華分析，台灣學生的成長型思維確實較弱，評估是因為長年來考試仍看重分數，而非理解和過程。因此重點在於教育體制能否引導學生找學習方法和策略。

此外，今年首納「社會流動」（social mobility）態度調查，詢問學生是否同意「人的社會階級是很難改變的」，台灣有五成二的學生表示不同意。換句話說有近半學生，認為人的社會階級難以改變。

台大社會系退休教授薛承泰分析，現在社會對階級的認知取決於財富高低，學生可能認定，教育跟財富沒有正相關，受教育不見得能獲得高財富。