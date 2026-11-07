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屏東文學獎頒獎 多元題材展現世代創作能量

中央社／ 屏東縣7日電

屏東文學獎今年以「南方新語」為主題徵稿，33件作品脫穎而出，題材涵蓋土地、家庭、成長與社會議題，透過不同世代創作者文字，呈現屏東文學多元豐沛創作能量，今天頒獎。

屏東縣副縣長鄞鳳蘭在屏東總圖出席頒獎典禮表示，時間會流逝、人會變老與離去，時空環境也隨時在改變；唯有文字與文學，是帶有「氣味」的。當許多時空背景變得不一樣，再次翻開、閱讀這些文字與作品時，腦海中一幕幕景色便會瞬間還原，甚至可以回味文字所描繪的味道，這就是文學的力量。

鄞鳳蘭說，屏東文學獎希望透過眾人筆觸，把生活片段、家庭日常，書寫成一部部動人文學作品，讓屏東故事透過文學持續累積與傳承。

文化處新聞稿表示，本屆得獎作品題材多元，細膩描繪屏東生活樣貌與人情風景。兒童文學首獎徐祥益「幸福巴士為什麼總是繞路」透過偏鄉巴士與小女孩的故事，展現地方生活中人情溫暖與彼此體諒；短篇小說類首獎張又懿「回游」則結合失智症、捕魚人生命歷程與黑鮪魚產業，串連個人記憶與地方歷史，展現深刻人文關懷。

文化處表示，值得一提的是，今年「青春文學獎」高中職組新詩及小品文收件數較往年成長逾5成，展現青年學子投入文學創作的熱情。高中職組蔡一平以2種文類獲得評審肯定，其小品文「下一站，善化」獲評審獎，透過每週搭火車與母親相聚日常，細膩描寫家庭情感與親情牽絆。

文化處指出，蔡一平的新詩「落羽松下」則獲佳作，以細緻筆觸記錄日常景物與生活感受，展現年輕創作者從平凡生活中捕捉情感與詩意的能力。此外，本屆創作獎助金由秦佐以「《海蜃》散文集創作計畫」獲選，鼓勵創作者持續深耕書寫，累積多元豐富文學成果。

文化處提及，本屆收稿件數共652件，評選出33件得獎作品。得獎作品將於屏東總圖1樓展出，並彙編出版作品輯及電子書，讓民眾走進文學現場，透過不同世代文字，看見屏東獨特地方風景、生活記憶與創作活力。

屏東 文學獎

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