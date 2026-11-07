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工程師寫「人頭家族」 獲鏡文學百萬影視小說大獎

中央社／ 台北7日電

第5屆鏡文學百萬影視小說大獎，正職為工程師的江慧中以「人頭家族」刻畫凶宅背後的祕密及陌生人的情義，獲得百萬首獎；來自馬來西亞的龍譞以「長命雨」描寫華人小鎮的故事，獲得評審獎。

頒獎典禮今天在台北南港展覽館「2026 TCCF創意內容大會」舉行。

首獎得獎者江慧中致詞表示，因為工作的關係，她喜歡規劃、設定目標，進而達成任務，因此在創作時一直思考「影視化」的可能，也希望能兼顧故事的精彩性，同時提出省思：「一群沒有血緣的陌生人，一起經歷的磨難，會不會比有血緣但相處不好的家人，更像是一家人？多數人的利益和少數人的利益擺在眼前，又要怎麼取捨？」

龍譞致詞表示，「長命雨」是個發生在馬來西亞怡保、華人聚集的小鎮上的故事，也是關於她的母親、外公那一輩的「南洋故事」，「那個年代生活雖然不容易，但人們會想辦法努力生活，照亮彼此」。

「鏡文學」總經理暨總編輯董成瑜致詞時表示，小說改編影視的好處在於小說有完整的世界觀，以及經過驗證的人物；原創劇本的風險，是開發之後有可能發現故事撐不起來，「英國研究也發現，書籍改編的電影，票房平均比原創劇本高4成以上，電視劇收視也高將近6成」。

董成瑜以第2屆首獎「八尺門的辯護人」為例表示，在評選時就曾被勸說故事主題可能不討好，「每個人的眼光不同，被打動的地方也不同。即使是我沒有那麼心動的作品，也可能是你的命中靈魂的作品；只有當你真心愛上一個故事，才最有機會把它拍好」。

本屆鏡文學百萬影視小說大獎共收到529件作品，每件均達8至10萬字，總字數超過4000萬字。

「鏡文學」今天同時發布2027年重點IP，將向影視、劇場、遊戲、漫畫等產業夥伴展開媒合，這些IP包括陳思宏「036037」、譚端「午夜按摩師」、謝舒宇「外交兄弟」、Nakao Eki Pacidal「紅髮尪姨」及「人頭家族」等作品。

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