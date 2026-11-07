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李姓教師猝逝震撼金門！民眾獻花悼念 校方否認民代施壓、配合追真相

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
李師離世消息傳出後，不少師生及民眾感到不捨，這兩天陸續有人自發到校園外獻花追悼，並留言「謝謝你來過，你並沒有罪，有罪的是這世界」、「願你在另一個世界只有溫暖、自由與平靜」等文字，字句令人動容。記者蔡家蓁／攝影
李師離世消息傳出後，不少師生及民眾感到不捨，這兩天陸續有人自發到校園外獻花追悼，並留言「謝謝你來過，你並沒有罪，有罪的是這世界」、「願你在另一個世界只有溫暖、自由與平靜」等文字，字句令人動容。記者蔡家蓁／攝影

金門金城國中一名30多歲李姓男性代理教師，上月連假過後未到校上課，校方察覺異常報警協尋，警方前往租屋處查看，赫然發現李師已走上絕路，消息傳出後震驚校園，也引發地方各界關注。昨日起有民眾自發獻花追悼，留下感性文字，盼李師一路好走。

隨著網路陸續出現學生不當言論及校園互動等相關指涉，金城國中今天進一步說明，除為先前聲明不夠周延致歉，也強調已啟動校園性平調查，調查委員將全數外聘，並保存相關事證及李師電腦，全力配合檢警釐清真相。

李師今年8月下旬才到金城國中任職，擔任表演藝術科代理教師，負責相關課程。校方表示，李師連假結束後，10月27日未依時到校上課，校方因聯繫不上，隨即報警協尋，最後在租屋處發現其已身亡。

李師離世消息傳出後，不少師生及民眾感到不捨，昨天起陸續有人自發到校園外獻花追悼，並留言「謝謝你來過，你並沒有罪，有罪的是這世界」、「願你在另一個世界只有溫暖、自由與平靜」等文字，字句令人動容。事件也引發地方議員關注，陸續在議會質詢，要求相關單位釐清真相。

針對李師生前在校情形，金城國中表示，任職期間曾安排薪傳教師協助、辦理新進教師增能研習，並建立教師夥伴支持及關懷機制。憾事發生前，校方相關處室未接獲李師或學生反映師生互動問題，據校方了解，李師與各處室互動也屬正常。李師曾於10月中旬主動詢問留校進行兩年偏鄉實習的可能性，校方當時也給予正面回應。

不過，事件發生後，網路陸續出現部分學生涉及不當言論的指涉，校方已針對外界提出的說法展開了解，並啟動校園性平調查，調查委員將全數由外部人士擔任，以確保公正性，校方也呼籲掌握具體線索的民眾具名提供事證，協助還原事件經過。

此外，針對外界傳出民意代表、家長或其他人士曾向校方施壓，金城國中予以否認，強調各項處理均依程序辦理，並未受到外部人士施壓。目前校方已保存初步掌握的相關事證及李師電腦，將全力配合檢警調查。

金城國中坦言，第一時間發布的聲明有未盡周延之處，造成外界誤解與議論，對此深感抱歉，也呼籲各界尊重家屬意願，勿過度揣測或散播未經證實的訊息，以免造成二度傷害。未來將由校長不定期召開教師關懷會議，提供專業諮詢與陪伴，並重新檢視校內相關措施，守護師生權益。

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金門縣金城國中一名30多歲李姓男性代理教師，上月連假過後未到校上課，校方報警協尋，赫然發現李師已在租屋處走上絕路，引發各界關注。隨著網路陸續出現學生不當言論及校園互動等相關指涉，金城國中今天進一步說明，除為先前聲明不夠周延致歉，也強調已啟動校園性平調查，全力配合檢警釐清真相。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣金城國中一名30多歲李姓男性代理教師，上月連假過後未到校上課，校方報警協尋，赫然發現李師已在租屋處走上絕路，引發各界關注。隨著網路陸續出現學生不當言論及校園互動等相關指涉，金城國中今天進一步說明，除為先前聲明不夠周延致歉，也強調已啟動校園性平調查，全力配合檢警釐清真相。記者蔡家蓁／翻攝

金門縣金城國中一名30多歲李姓男性代理教師，上月連假過後未到校上課，校方報警協尋，警方前往租屋處查看，赫然發現李師已走上絕路，消息引發地方各界關注，今天也有民眾到場獻花，盼李師一路好走。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城國中一名30多歲李姓男性代理教師，上月連假過後未到校上課，校方報警協尋，警方前往租屋處查看，赫然發現李師已走上絕路，消息引發地方各界關注，今天也有民眾到場獻花，盼李師一路好走。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金城國中一名30多歲李姓男性代理教師，上月連假過後未到校上課，校方察覺異常報警協尋，警方前往租屋處查看，赫然發現李師已走上絕路，消息引發地方各界關注，昨日起有民眾自發到校園外獻花追悼，留下感性文字，盼李師一路好走。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城國中一名30多歲李姓男性代理教師，上月連假過後未到校上課，校方察覺異常報警協尋，警方前往租屋處查看，赫然發現李師已走上絕路，消息引發地方各界關注，昨日起有民眾自發到校園外獻花追悼，留下感性文字，盼李師一路好走。記者蔡家蓁／攝影

金門 金城國中 教師

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