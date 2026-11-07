每天34童車禍死傷 蕭美琴：好好守護孩子 不能讓交通風險變成長代價

去年平均每天有34名孩童因交通事故傷亡，為達成守護零事故目標，靖娟再度和全家合作，舉辦「小黃帽交通安全童樂會」，將行人、乘車與車輛安全轉化為互動任務，透過視角轉換，讓兒童道安不只是背口訣。

警政署交通事故統計資料顯示，去年全台0至14歲「兒童行人」死傷達1500人，平均每天超過4名兒童因走在路上而傷亡。若加計「兒童乘客」死傷數1萬1012人，去年超過1萬2千名兒童因交通事故傷亡，平均每天有34名兒童受害。

靖娟基金會今年再度與全家合作，將孩子熟悉的超商化身「交通安全教室」，並設計成人「兒童視角」體驗，讓大人透過視角轉換器，以孩子高度重新觀察貨架與周邊環境，再與成人視角比較，親身感受視線降低後產生的遮蔽與限制。

靖娟基金會董事長林志嘉說，從步行上學到搭車外出，孩童不是縮小版的大人，受限於身高、視野及認知與判斷能力發展影響，兒童未必能辨識路上危險。透過「小黃帽交通安全計畫」，從教育扎根，期盼透過提升幼兒及國小學童的道路安全意識，達成交通零事故的目標。

副總統蕭美琴表示，面對少子女化與人口結構轉變，每個孩子都值得被好好守護，不能讓原本可以預防的交通風險，成為孩子成長過程中的代價。

蕭美琴說，兒童交通安全不能只依賴孩子記住規則，更需要從通學環境、道路設計、駕駛行為，到家庭與社區教育共同著手。

立委林月琴表示，在持續推動「小黃帽計畫」6年後，孩童於交通事故中的死傷狀況，從2020年88人死亡、2萬5千人受傷；到去年59人死亡、2萬2千人受傷，呈現減緩趨勢。

林月琴說，讓孩子在台灣好好長大，不應該是幸運，而是每個大人給孩子的承諾。交通部應改善學區周圍道路環境、教育部透過學校教育，同時家長也應具備道安概念，讓意外降到最低。