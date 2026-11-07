幼兒園代理資格擬放寬 民團不同調

幼兒園缺師持續延燒，教育部擬修法簡化代理人員進用限制，然而公私幼教育團體反應兩極，其中以公幼為主的台教產、全幼產等的教團強烈反對，憂心衝擊師培體系；以私幼為主的幼教聯合總會等團體則發布連署，強調支持修正方向，認為有助於穩定代理人力需求。教育部表示，將持續聆聽各界意見，協助教保現場人才聘用。

教育部研議修正教保服務人員條例施行細則第八條，未來具教保員資格者代理教師、助理教保員代理教保員，可免逐案報請地方政府核准。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣指出，幼兒園師資荒日益惡化，以教保服務人員申請育嬰留職停薪為例，園所需要找到具備資格人選。若代理缺無法補足，在班同仁就得分擔額外工作，也可能影響幼兒照顧與教學連續性。教育部擬簡化跨資格代理進用程序，可讓合格人力更順利到位。

中華民國幼教聯合總會總會長葉若蕎表示，簡化進用程序、適度調整代理順位，有助於園所在教保服務人員育嬰留職停薪等情形下，找到能在代理期間穩定接任的合格人選。

幼教聯合總會、中華幼兒教育協會、兒保總等團體呼籲教育部，先盤點各縣市教保人力缺口，協助建立區域代理人才庫與媒合機制，回應園所較長期間的代理需求，並從師資培育與聘用、工作條件與環境四大面向著手，改善合格教保服務人員的招募與留任。

不過，台教產等教育工會則強烈抗議，包括發起「拒絕代理資格鬆綁」網路連署。台教產智庫執行長楊逸飛表示，目前已有近千人連署，絕不認同以「取消代理資格順位」 作為解決現場行政問題的方式，呼籲國教署正視連署訴求，撤回此次修正草案。