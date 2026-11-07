校長進修部津貼遭取消 轟變相減薪

教育部今年初修正工作費支給相關規定，取消新任及後續兼任國中小進修部校長的兼任工作費，引發校長不滿。中華民國中小學校長協會痛批教育部是假組織轉型之名，行實質變相減薪之實，嚴重挫傷教育行政人員士氣。

校長協會指出，國中小進修部多於夜間開課，學生結構涵蓋高齡長者與新住民。校長除了日間本職外，夜間仍須留校督導、處理突發校安事件與維持校園安全防護，實質負擔已超出一般常態工作時間。

由於當年伴隨國民教育法修正，公立國中小附設補校陸續轉型為進修部。但校長協會談到，主管機關稱改制後屬學校內部單位、回歸學校運作，卻無視校長仍要承擔夜間責任的事實，未依教師待遇條例精神，補足夜間風險與超時勤務補償則。

校長協會理事長陳清義表示，校長白天要綜理龐雜的小學校務、依法兼任附設幼兒園園長，夜間更要留校督導進修部長者與新住民，包辦全齡教育與全天候校安責任。若附幼發生霸凌、體罰等案件，主管機關可認定校長督導不周處以行政罰鍰，但校長兼任附幼園長卻是長年零兼任津貼，這種責任加到飽、動輒連坐罰、津貼全砍光的思維，讓人心寒。校長協會與全家盟、國教盟、全高聯等家長團體共同呼籲教育部，建立合理的夜間勤務加給或工作費支給機制，並檢討國小校長兼任附幼園長，高責任、高風險、兼任不兼酬的狀況。

對此，教育部表示，原兼任公立國中小補校並支領工作費的校長，即便學校轉型為進修部，只要轉型時仍在職，可繼續受領直到調離學校為止；轉型後才擔任進修部校長者，若有夜間工作事實，依規定各地方政府應建立非上班時間出勤或例假日奉派出差處理規範及補償機制。另也將適時向行政院爭取夜間工作給與機制。