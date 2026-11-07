亞大校長蔡進發 獲選終身頂尖學者

亞洲大學校長蔡進發深耕人工智慧與生物醫學研究多年，獲國際學術評比平台ScholarGPS公布的「二○二六年全球學術排名」選為「終身頂尖學者」，終身學術成就名列全球前百分之零點四五，機器學習、生物資訊學等四大領域也進入全球前百分之一。

蔡進發是美國伊利諾大學名譽教授，並獲選美國科學促進會（AAAS）及國際電機電子工程師學會（IEEE）會士，長期投入機器學習、軟體工程、資訊安全與生物資訊研究，也是史丹佛大學與Elsevier公布的「全球前百分之二頂尖科學家」。

依據ScholarGPS評比，蔡進發在機器學習領域名列全球前百分之零點二三、入侵偵測系統前百分之零點三九、生物資訊學前百分之零點四七、軟體工程前百分之零點四八。

在產學合作方面，亞大與超微（AMD）設立「AMD邏輯暨運算實驗室」，推動ＡＩ醫學診斷、藥物再定位及量子安全等七項研究計畫，探索精準醫療應用。

蔡進發今年三月率亞大與中國附醫團隊赴美國史丹佛大學機器人中心交流，七月簽署合作備忘錄，推動醫療機器人、臨床驗證及跨國人才交流，運用具身智慧與生成式ＡＩ提升醫療照護品質。

亞大十二月三日至四日將舉辦國際物理人工智慧與機器人研討會，邀請史丹佛大學、加州大學洛杉磯分校及日本大阪大學學者參與，探討ＡＩ在真實世界的應用。